Paranoja na vrhuncu: Zbog Trumpa mijenja krevete i mobitele, a ovako bira tjelohranitelje

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro pojačao je svoju osobnu sigurnost zbog sve veće prijetnje moguće američke vojne intervencije u zemlji, objavio je u utorak New York Times (NYT).

Razgovarali su s više osoba bliskih venezuelanskoj vladi koji navode da predsjednik između ostalog mijenja krevete i oslanja se na Kubu koju smatra ključnim saveznikom.

Izvori ističu da se čestim promjenama mjesta spavanja i mobitela pokušava zaštititi od mogućeg napada. Oprezne poteze navodno je intenzivirao u rujnu, nakon što su Sjedinjene Države počele gomilati ratne brodove i napadati brodove za koje administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da krijumčare drogu.

Promjena među tjelohraniteljima

Kako bi smanjio rizik od potencijalne izdaje, Maduro je pojačao ulogu kubanskih tjelohranitelja u svojoj osobnoj zaštiti i pridružio više kubanskih časnika kontraobavještajne službe vojsci Venezuele.

Ipak, predsjednik u javnim nastupima nastoji umanjiti prijetnje iz Washingtona. Zato se odlučio za opušten i ležeran stav - na javnim događajima pojavljuje se bez najave, pleše, a na TikToku objavljuje propagandne videozapise.

Podsjetimo, Trumpova administracija Madura optužuje da vodi "narkoteroristički kartel" koji SAD preplavljuje drogom. Brojni sadašnji i bivši dužnosnici ocjenjuju da Washington u konačnici nastoji svrgnuti režim u Venezueli.

Trump pak prijetnje miješa s prijedlozima diplomatskih rješenja pa je tako prošlog mjeseca telefonski razgovarao s Madurom i raspravljao o mogućem sastanku.

