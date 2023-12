Aleksandar Vučić trijumfirao je na prijevremenim parlamentarnim i lokalnim izborima u Srbiji. Srpska napredna stranka osvojila je 47 posto glasova, a oporbena proeuropska koalicija Srbija protiv nasilja dobila nešto više od 23 posto.

To su potvrđeni rezultati Republičkog izbornog povjerenstva s obrađenih 95, 7 biračkih mjesta na parlamentarnim izborima. Oporbenjaci, međutim, osporavaju rezultate izbora, navodeći niz izbornih prijevara, među njima i da je izdano 40 tisuća novih osobnih iskaznica za beogradske izbore. Traže poništavanje izbora u Beogradu i raspisivanje novih, a za večeras su najavili prosvjed ispred Gradske skupštine, javlja Danas.hr.

Oporba je nezadovoljna, najavljuje se prosvjed. Mogu li okupiti onoliku masu ljudi kao na prosvjedima ljetos - Srbija protiv nasilja ili ih je ovaj rezultat zasad razuvjerio da je promjena vlasti u susjednoj državi uopće moguća?

Nezadovoljna oporba

"Prva poruka koju želimo prenijeti građanima i javnosti je da su ovi izbori protekli uz niz neregularnosti. Mi kao opozicija ne možemo prihvatiti ovakve izborne rezultate. Očigledno je da je vladajući režim pribjegao brojnim manipulacijama kada je riječ o ovom izbornom ciklusu. To, ne kažemo samo mi iz koalicije 'Srbija protiv nasilja', to kažu sve opozicijske stranke. To kažu nevladine organizacije koje se bave promatranjem izbora u Srbiji i međunarodne organizacije koje su također promatrale izbore", kazao je Srđan Milivojević iz Demokratske stranke.

Milivojević je zatim se dotaknuo Vučića za kojega je nazvao ratnim huškačem i šefom mafije.

"Ratni huškač Aleksandar Vučić prepoznat kao šef mafije u Srbiji, stjecajem okolnosti prepoznat kao predsjednik Srbije se ne libi, iz svog arsenala zla kojim raspolaže, da pribjegne bilo kojem sredstvu da bi opstao na vlasti. Ta demagogija, retorika i propaganda da je sve u redu i da su najbolji mogući uvjeti na svijetu - ne prolazi", kazao je te dodao kako nema problem biti opozicija te da je njegov problem nepoštivanje zakona, pravila i Ustava.

"Ne mogu dopustiti da se gazi dostojanstvo građana Srbije i nas koji smo sudjelovali na ovim izborima", govori.

"Mi ćemo zahtijevati i nećemo od toga odustati. Tražimo da se izbori ponove iz nekoliko razloga. Prvo, ovdje su došli glasači koji ne žive u Beogradu, Republici Srbiji, koji nemaju prebivalište u glavnom gradu da se oni pitaju tko će biti gradonačelnik. S druge strane, funkcija predsjednika Republike je grubo zloupotrebljena u izbornoj kampanji. Vučić se svakoga dana obraćao javnosti s frekvencijama s nacionalnom pokrivenošću. To je nacionalni resurs, to ne pripada njemu", zaključuje.

Vox populi

Dok opozicija negoduje, građani i nisu iznenađeni

"Točno kako je bilo i predviđeno. Nema iznenađenja, ne znam što bi vam više rekao", kazao je Blagojević dok je njegova sugrađanka Biljana Kaluđerović rekla da ipak nije očekivala da će neki koji su već dugo prisutni u političkom životu dobiti tako mali broj glasova. "Očekujem da se kao narod opametimo i krenemo u boljem smjeru. Da stvorimo državu u kojoj će se poštovati zakoni", istaknuo je Beograđanin Đorđe Popović za Danas.hr.

Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokraciju (CeSID) Bojan Klačar kazao je da su jučerašnji rezultati pokazali da Srpska napredna stranka (SNS) nije samo potvrdila svoju političku moć, već ju je i ojačala.

"S obzirom na to da su pobjednici na svim razinama u momentu kada su već 11 godina na vlasti i kada su imali su vrlo turbulentnu političku godinu. Od Kosova, neprovođenja sankcija Rusiji i velikih unutarnjih problema, poput posljedica nakon dvije tragedije u Beogradu početkom svibnja", kazao je Klačar te nastavio:

"Srbija protiv nasilja, iako su izrazili određeno nezadovoljstvo izbornim rezultatima, zapravo je imala dobar izborni rezultat. Prvi put za vrijeme Aleksandra Vučića jedna oporbena lista je imala više od 20 posto glasova. To je najbolji rezultat neke proeuropske liste još od 2008.", zaključio je Klačar.

Prosvjedi

Miroslav Aleksić, jedan od lidera koalicije „Srbija protiv nasilja“ ocijenio je za N1 da su izbori u Beogradu "pokradeni", a da "Arena" vrh ledenog brijega. Kako najvaljuje, u ponedjeljak u 18 sati organiziran je prosvjed ispred Gradske Skupštine, a šetat će se i do GIK-a.

„Nisam zadovoljan ni rezultatima u Srbiji ni rezultatima u Beogradu ni izlaznošču na izborima. Izlaznost je na nivou izbora od prošle godine“, istaknuo je Aleksić.

Kako navodi, opozicija je u zbroju osvojila više od SNS-a na izborima u Beogradu.

„Mi smo jučer svjedočili brutalnom nasilju tijekom dana, nasilju i krađi. Nije sramota izgubiti, ali je sramota krasti. Ovde je brutalno pokradena izborna volja“, naglasio je Aleksić.