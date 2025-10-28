Netanyahu naredio izraelskoj vojsci: 'Odmah izvedite snažne udare na Gazu'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je u utorak svojoj vojsci da izvede "snažne" napade na Gazu nakon što je optužio Hamas za kršenje primirja predajom posmrtnih ostataka izraelskog taoca koji je već pronađen.

"Nakon sigurnosnih konzultacija, premijer Netanyahu naložio je vojnom ešalonu da odmah izvede snažne udare na Pojas Gaze", navodi se u izjavi njegovog ureda, koju je objavio Sky news.

Ranije danas, Netanyahuov ured priopćio je da Hamas "jasno krši" sporazum o prekidu vatre u Gazi nakon što je Izraelu vratio posmrtne ostatke koji nisu pripadali nijednom od 13 talaca koji se još uvijek vode kao nestali u enklavi.

Hamas je pak najavio da će odgoditi planiranu predaju tijela taoca koje je u utorak pronađeno u južnoj Gazi, zbog "izraelskog kršenja primirja".

Međusobne optužbe za kršenje primirja

Objava Netanyahua uslijedila je ubrzo nakon što je Izrael izjavio da je Hamas otvorio vatru na izraelske snage na jugu Gaze.

Kao znak krhkosti trotjednog primirja, danas je u gradu Rafahu otvorena vatra na izraelske trupe, koje su uzvratile, poručio je izraelski vojni dužnosnik, dodajući da je Hamas "pokazao svoje pravo lice".

"Hamas je još jednom prekršio primirje, izvodeći napad na Izraelske obrambene snage istočno od žute linije, područja pod izraelskom kontrolom", tvrdi dužnosnik. Linija je to koja označava točku izraelskom povlačenja iz Pojasa Gaze prema sporazumu o prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD-a.

"Ovo je još jedno očito kršenje primirja. Dolazi nakon što je Hamas pokazao svoje pravo lice i činjenice da se pretvara da ne zna gdje su preostali taoci", zaključuje.

Hamas je putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram rekao da bi svaka izraelska eskalacija napada u Gazi ometala operacije potrage i spašavanja te odgodila povratak tijela izraelskih vojnika.

U Gazi se još uvijek nalazi 13 tijela talaca.

