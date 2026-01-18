Temperature su im u debelom minusu, a zbog ruske okupacije sad nemaju ni struje...

U dijelu Zaporiške oblasti na jugoistoku Ukrajine, koji je pod ruskom okupacijom, zabilježeni su nestanci električne energije nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama, rekle su u subotu tamošnje vlasti koje je instalirala Rusija.

Jevgenij Balicki, guverner regije kojeg je instalirala Moskva, na komunikacijskoj platformi Telegram je rekao da je zahvaćen "značajan dio" Zaporiške oblasti. Kazao je da generatori osiguravaju električnu energiju za kritične objekte poput bolnica te pozvao stanovnike da budu strpljivi dok traje popravak infrastrukture.

Istovremeno, Balicki je upozorio na kazne koje građanima prijete ako objave snimke koje prikazuju rad sustava za protuzračnu obranu ili posljedice napada. Ranije su društvenim mrežama kružili videi za koje se tvrdilo da prikazuju napad dronovima na trafostanicu u gradu Melitopolju.

Prema vlastima koje je instalirala Moskva, nestanci električne energije su također zahvatili dijelove susjedne Hersonske oblasti pod ruskom okupacijom. Nekoliko stotina naselja je bilo bez opskrbe električnom energijom, rekao je Vladimir Saldo, guverner regije kojeg je također postavila Rusija.

Ukrajina se gotovo četiri godine brani od ruske invazije. Ruske snage upravljaju s preko 70 posto Zaporiške i Hersonske oblasti.

Usred dvoznamenkastih temperatura ispod ništice, ruska vojska opetovano gađa ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što je dovelo do nestanka električne energije i grijanja diljem velikih dijelova zemlje. Situacija je bila osobito teška unutar i oko glavnog grada Kijeva.

