Otac 10-godišnjeg B.P. iz Odžaka u Srbiji prijavio je nestanak svoga sina u nedjelju. No, oko 22 sata je pronađen mrtav u gradskom bazenu.

"Inspektori su mi rekli da je on u to vrijeme već sat vremena bio pod vodom. Najteži trenutak u životu mi je bio kad sam otišao na prepoznavanje tijela vlastitog djeteta. Danas ćemo ga pokopati", rekao je za Kurir otac nesretnog dječaka Darko P.

Prijatelj ga gurnuo, pa pobjegao?

Sumnja se da je dječaka tijekom bezazlene igre prijatelj gurnuo u bazen te pobjegao kad je shvatio što je učinio. Istu je vijest čula i majka nesretnog dječaka, što ju je još više pogodilo.

"Umjesto da sinu pripremamo rođendan, spremamo mu sprovod. Ne mogu vjerovati da nitko od čuvara nije bio tu da vidi što se događa. Da je netko čuvao bazen, moj sin bi sada trčkarao po dvorištu", rekla je majka kroz suze. Istu stvar je potvrdio i njegov djed, koji ga je biciklom dovezao do igrališta pored bazena.

"Svakog dana oko 17 sati smo nas dvojica išli na igralište pored bazena. Uvijek sam ga vozio biciklom, pa sjedio na ogradi i čekao da se izigra. Prekjučer me nekoliko puta molio: 'Djede, idi kući, vratit ću se sam'. Na kraju sam ga poslušao i otišao. Ne vjerujem da je moj unuk sam otišao do bazena, on uopće nije volio vodu, nije znao plivati. Čuli smo da ga je netko gurnuo, ali ne znamo tko", govori njegov djed.

Gluhonijemi čuvar na toaletu

Dječak je nakon razvoda roditelja živio s ocem, bakom i djedom. Kako su dječaci završili na bazenu još nije poznato. Nagađa se da su preskočili ogradu da bi otišli na zahod. Kada je vidio da se njegov sin nije vratio, Darko P. je prijavio nestanak oko 21 sat, a potraga je uskoro okončana najgorim mogućim ishodom.

"Za tragediju se saznalo jer je otac dječaka prekjučer prijavio policiji njegov nestanak. Odmah je počela potraga i tijelo je nakon pola sata pronađeno na dnu bazena. Prvo se mislilo da se sam utopio, međutim, ubrzo je otkriveno da nije bio sam na kupalištu, već s mlađim dječakom. Vjeruje se da su se oni u igri gurkali oko bazena, te da ga je prijatelj gurnuo u vodu.

Noćni čuvar, koji je gluhonijem, navodno je u tom trenutku bio u toaletu. Policija je uzela snimke s kamera, a Više javno tužiteljstvo iz Sombora vodi istragu. Maloljetnik nije kazneno odgovoran, a u slučaj su uključeni Centar za socijalnu skrb i psiholog", otkrio je izvor iz istrage.

Veselo i aktivno dijete

Iz uprave bazena u Odžacima poručili su kako "kupališna sezona još nije počela, a pripreme za otvaranje su bile u tijeku. Bazen nije bio otvoren za posjetitelje", dodajući da neće komentirati ovaj slučaj do kraja istrage.

"Bio je veselo i aktivno dijete, naš jedinac. Rekao mi je nedavno: 'Za moj rođendan, 23. lipnja, spremit ću roštilj za sve vas', a sad ga više nema", očajan je djed utopljenog dječaka.