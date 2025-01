Smrznuta hrana i šampanjac, zakletva na masonskoj Bibliji i govor koji je ubio predsjednika

Inauguracija američkog predsjednika spoj je tradicije, simbolike i političke moći i prema ustavu mandat predsjednika počinje i završava 20. siječnja u podne te se ponavlja svake četiri godine.

To je jedan od najvažnijih događaja u političkom životu SAD-a kada su sve oči svijeta uprte u Capitol Hill u Washingtonu, gdje izabrani predsjednik polaže zakletvu i preuzima svoju dužnost.

No taj su dan nekad pratile neobične situacije i bizarnosti pa je 4. ožujka 1873. na inauguraciji Ulyssesa S. Granta bilo toliko hladno da su se smrznuli i hrana i šampanjac, ali i stotine kanarinaca u kavezima koje su dopremili za potrebe prijema.

Večer prisege omiljenog J.F. Kennedyja godine 1961. padao je toliki snijeg da su promišljali o odgađanju svečanosti. Grad je bio paraliziran, dogodio se i najveći "egzodus" stanovništva u to vrijeme, a prometni kolaps izazvali su i automobili koje su vlasnici ostavljali jer nisu mogli voziti.

Prometnu gužvu The Post je nazvao "monumentalnom." Avione su tada prizemljili, a Washington post navodi da je na vrhuncu mećave Nacionalna zračna luka izvijestila je o nultoj vidljivosti - potpunom bjelilu.

Za Kennedyja topili snijeg

Tada kao da se dogodilo čudo, snijeg je prestao padati i pojavilo se sunce, ali ulice su i dalje bile zatrpane snijegom pa su u pomoć pozvali vojsku koja je brenerima topila snijeg s ulica kako bi parada mogla proći.

Za Kennendyja navode i da je prvi predsjednik koji je na svojoj inauguraciji "sahranio" cilindar.

Foto: Profimedia JFK i Jackie Kennedy

Nosio ga je sve do same ceremonije, a onda ga je skinuo te se smatra da je time htio poslati poruku modernog predsjednika okrenutog prema mladima. Time je raskrstio s "erom šešira" u politici, a mnogi smatraju da je tim potezom ubio industriju cilindara. Doduše, američki mediji vadili su primjere kad i drugi nisu imali šešire na svojim prisegama, ali su se složili da Kennedy možda, ako nije ubio tradiciju šešira, onda da ju je svakako sahranio.

Tada je održao i svoj slavni inauguracijski govor s jednom od najpoznatijih rečenica: 'Ne pitajte što vaša zemlja može učiniti za vas - pitajte što vi možete učiniti za svoju zemlju'.

Zakletve nisu uvijek na Bibliji

Tradicionalno, inauguracija se održava na zapadnom dijelu zgrade Kapitola, s pogledom na National Mall. Ova lokacija odabrana je zbog svoje simbolike jer gleda prema spomenicima koji predstavljaju američke demokratske vrijednosti.

Ceremonija započinje uvodnim govorima i glazbom, a slijedi zakletva izabranog predsjednika.

Tijekom same zakletve, novoizabrani predsjednik polaže ruku na knjigu koju sam izabire, obično je to Biblija. Abraham Lincoln odabrao je obiteljsku Bibliju, a Barack Obama koristio je Lincolna i Martina Luthera Kinga Jr. Odabir Lincolnove Biblije bio je simboličan jer je Lincoln ukinuo ropstvo.

Foto: Profimedia

Kennedy je prvi prisegu položio držeći ruku na katoličkoj verziji Biblije iz obiteljske biblioteke.

Nakon atentata na predsjednika Kennedyja, Lyndon B. Johnson položio je zakletvu 22. studenoga 1963. na zrakoplovu Air Force One i to na knjigu zakona koja je sadržavala Ustav, a Lyndon Johnson je prisegnuo (u zrakoplovu) s katoličkim misalom.

Tone želea za inauguraciju

Kada je Ronald Reagan bio guverner Kalifornije, nakon što je prestao pušiti razvio je naviku jedenja želea. Godine 1981. tri tone crvenih, bijelih i plavih Jelly Belly žela korištene su na Reaganovoj inauguraciji. Zapravo, poznati američki Jelly Belly od borovnice stvoren je za tu svrhu.

Foto: Profimedia

Prva inauguracija bila je George Washingtona 30. travnja 1789. godine u New Yorku, tadašnjoj prijestolnici SAD-a.On je morao posuditi novac da dođe na vlastitu inauguraciju iako je bio zemljoposjednik i imao 300 robova.

Navodno je bio toliko nervozan da mu je glas drhtao dok je polagao zakletvu. Nakon toga, sramežljivo je poljubio Bibliju koju mu je za tu priliku posudila lokalna masonska loža.

Kada je Andrew Johnson 1865. inauguriran kao potpredsjednik, navodno je bio potpuno pijan. U to je vrijeme bolovao od trbušnog tifusa i navodno je pio viski kako bi umrtvio bol - osim što je popio malo previše i na kraju je promucao svoje zakletve.

Prisega uz petrolejku

Kad je predsjednik Warren G. Harding umro na dužnosti, Calvin Coolidge bio je na obiteljskoj farmi u Vermontu, koja nije imala struje ni telefona. Dobio je vijest o Hardingovoj smrti, a potom je u jutarnjim satima 3. kolovoza 1923. položio prisegu pred svojim ocem, koji je bio javni bilježnik. Cijela je ceremonija vođena uz petrolejsku lampu, a novi se predsjednik navodno nakon toga vratio u krevet.

Jimmy Carter je na inauguraciji upotrijebio pri prisezi svoj nadimak Jimmy, puno mu je ime bilo James Earl. On je i prvi koji je odbacio tradicionalnu vožnju limuzinom od Kapitola do Bijele kuće. On se prošetao sa suprugom Rosalynn i kćeri Amy, hodali su ruku pod ruku 14 minuta i poslao simboliku predsjednika koji je u kontaktu sa svojim narodom.

Foto: Profimedia

Inauguracija Harry S. Trumana 1949. bila je prva koja je prenošena uživo na televiziji. Ovo je omogućilo milijunima Amerikanaca da svjedoče ceremoniji iz svojih domova, što je u ono vrijeme bilo revolucioniralo.

Cijela Amerika gledala sitcom

Ali za vrijeme Dwighta D. Eisenhowera, gledanost njegove inauguracije pretekla je gledanost američkog sitcoma "I love Lucy". Ljudi su voljeli novoizabranog predsjednika, ali u TV sapunici događalo se nešto dramatično - izmišljeni lik Lucille Ball bila je trudna, iako se riječ trudnoća u to vrijeme nije baš mogla koristiti na TV-u. Ali bio je to dovoljan razlog da 72 posto domova s televizorom radije gleda TV epizodu nego inauguraciju.

Inauguracija Jamesa Buchanana 4. ožujka 1857. prva koju su fotografirali. Prva koja je snimljena bila je Williama McKinley 1897., prva na kojoj su koristili zvučnike bila je ona Warrena Hardinga 1921.), prvu emisiju na radiju imala je inauguracija Calvin Coolidgea 1925.), a prva koja se emitirala u boji na TV-u bila je John F. Kennedyja. Prva inauguracija eri interneta bila je Bill Clintona 1997.

Inače, George Washington drži rekord za najkraći inauguracijski govor u povijesti sa svega 135 riječi.

Foto: Shutterstock 1. George Washington bio je predsjednik od 30. travnja 1789. do 4. ožujka 1797. i nije bio u nikakvoj stranci.

Najduži govor imao je William Henry Harrison i živ je mit da ga je to i ubilo. Taj dan bilo je hladno s temperaturom od -9, puhao je i hladan vjetar, a njegov govor imao je 8445 riječi te je trajao dva sata. On nije imao rukavice niti kapu. Dobio je upalu pluća i potom uskoro preminuo.

Donald Trump će položiti prisegu, koju će vjerojatno voditi glavni sudac američkog Vrhovnog suda John Roberts, u 12 sati ispred američkog Kapitola.

Kako donosi Reuters, predsjednik na odlasku, demokrat Joe Biden , rekao je da planira prisustvovati ceremoniji i svjedočiti prijenosu vlasti, što Trump nije učinio četiri godine ranije.

Najavili su da će se u prodaju pustiti više od 220.000 ulaznica za događaj, no očekuje se da će u masi biti i 250.000 ljudi.

