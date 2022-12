Predsjednik Ebrahim Raisi u subotu je hvalio Iransku islamsku republiku kao jamca prava i sloboda, braneći vladajući sustav suočen s protuvladinim prosvjedima u kojima je prema Ujedinjenim narodima poginulo 300 ljudi.

Državno tijelo zaduženo za sigurnost je pak izvijestilo da je 200 osoba, uključujući pripadnike snaga sigurnosti, izgubilo živote u nemirima, značajno niži broj od onoga koji navode svjetske organizacije i skupine za zaštitu ljudskih prava.

Na videu na društvenim mrežama moglo se vidjeti kako vlasti demoliraju obiteljski dom Elnaz Rekabi, penjačice koja se u listopadu natjecala na međunarodnom natjecanju bez marame. Rekabi je kasnije rekla da je to učinila nenamjerno, no pretpostavlja se da je to učinila kako bi izrazila podršku prosvjedima.

Prosvjedi i u subotu

Nepokolebani brutalnim gušenjem, prosvjednici su i u subotu izvikivali slogane protiv vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija i iznova zahtijevali kraj islamske vlade.

Videosnimke na društvenim mrežama pokazuju da su se prosvjedi nastavili u dijelovima Teherana i prosvjednike kako skandiraju "Ubojicu Hameneija treba smaknuti."

Vlasti za pobunu krive vanjske neprijatelje, uključujući SAD, Saudijsku Arabiju i Izrael.