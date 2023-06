Zrću su svojedobno tepali kao novoj Mallorci, čini se ne bez osnova - problemi koje posljednjih godina otkrivaju jadranske destinacije, Španjolcima su itekako poznati.

Pitoreskno selo Arenal na Majorci suočava se s problematičnim turistima, pri čemu su pijani Britanci nazvani "najgorima" od svih.

Tihi gradić smješten između Palme i Llucmajora suočava se s turistima koji se zabavljaju cijeli dan, tuku se, onesvijeste na ulicama, skidaju goli i čak koriste vrtove lokalnih stanovnika kao toalete.

Dodatni problem je podijeljena nadležnost policije

Nalazi se s druge strane zaljeva Palama u odnosu na Magaluf i nekada je bio manje poznato mjesto, ali je postalo popularna destinacija. Arenal je postao dom za ludovanje koje traje 48 sati, gdje turisti čak ne mare za smještaj u hotelu, već se upuštaju u maratonske pijanke tijekom kojih spavaju na ulicama ili na plaži. Gradić postaje rajska destinacija za zabavu 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu od ožujka do rujna, a stanovnici su frustrirani i očajni. Dodatni problem za lokalno stanovništvo je to što se grad nalazi između gradske vijećnice Palme i Llucmajora, što znači da je nadležnost policije podijeljena.

David Servera, predsjednik Udruge stanovnika Llucmajora, žali se kako njegov voljeni dom postaje sličan Magalufu. Rekao je za The Sun Online: "Englezi su oduvijek bili najproblematičniji turisti, dok su Nijemci nekad bili discipliniraniji".

Svi počeli kopirati Engleze

Ali sada Nijemci, Nizozemci pa čak i Španjolci kopiraju ponašanje engleskih huligana, svako ljeto sve više i više. "Svaki put kopiraju gluposti Britanaca - neprekidno piju, završavaju na tlu. Uvijek su se događale tučnjave, ali svaki put ih je sve više.", očajava. David primjećuje da sve više turista putuje u sunčanu Palmu na jedan ili dva dana samo da bi se zabavljali, dok se drugi toliko napiju da ne mogu zapamtiti svoj hotel. "Sada primjećujemo da svi turisti kopiraju Engleze - dolaze na kratki odmor od 24 do 48 sata, bez rezervacije hotela. Kupuju jeftine letove i ili ne spavaju ili spavaju na plaži. "Majka mi je bila medicinska sestra u klinici i bilo je uobičajeno da pijani Nijemci pokušavaju ući misleći da je to njihova hotelska soba"., prisjeća se.

"Sjećam se da sam prošle godine upoznao čovjeka koji je cijeli odmor proveo na ulicama jer se nije mogao sjetiti svog hotela. Pio je prvog dana kada je stigao i nikada nije pronašao svoj hotel.", opisuje.

Drugi ulaze u kuće ljudima, pijani i jednostavno legnu u kuće koje nisu njihove misleći da su hoteli. "Još jedna stvar koju rade je ulazak u nasumična vozila i traže od vozača da ih odvezu do hotela jer ne mogu pronaći taksi. "

Opijaju se 24sata na dan

Ovaj pijani turizam dovodi do mnogih krađa - ljudima koji spavaju na ulici često ukradu novčanike. Alain Carbonell, potpredsjednik Udruge stanovnika Arenal, slaže se i kaže da su turisti pijani 24 sata dnevno. Rekao je za The Sun Online: "Nijemci koji su nekada dolazili ovdje imali su specifičan način ponašanja - uvijek su dobro jeli, nisu miješali pića, a uporaba droga bila je ograničena. ada je Palma Beach 'magalufizirana'. Nijemci sada rade upravo ono što i Britanci. Bacaju se s balkona, cijeli dan miješaju pića i koriste drogu. ", kaće

Kao rezultat toga, zaspu su u vrtovima ljudi i često se bude opljačkani.

'Živimo od turista, ali ne želimo ovakav turizam'

. "Ljudi povraćaju posvuda dok drugi koriste kante za smeće kao toalete. Nakon partyja, ulaze u kuće ljudi pokušavajući pronaći svoje hotele, viču, pjevaju, uništavaju prometne znakove. Ludi su, nepodnošljivo je. Svi živimo od turizma, ali ne želimo ovakav turizam.", zaključuje.

Miguel Pascual, lokalni stanovnik, rekao je za Mallorca Bulletin kako pijani turisti koriste njegov vrt kao prečac do svojih hotela - jedan je čak koristio vrt kao zahod. Rekao je: "Viknuo sam mu da izađe iz vrta, a kad se okrenuo, vidio sam da mu hlače do kraja bile pune fekalija." David objašnjava da u posljednjih nekoliko godina sve više turista bira da pije na ulicama umjesto da ide u bar - što znači da također koriste ulice kao zahode. To također znači da su ulice preplavljene smećem preko noći i unatoč čišćenju sljedećeg dana, brzo se ponovno zaprljaju u samo nekoliko sati.

David je rekao: "Znamo da je ovo turističko područje i razumijemo da će biti buke, ali postoje stvari koje ne očekujete. Mi smo tradicionalno selo, ali u posljednjih 15 godina mnogi ljudi su otišli zbog turista. "Arenal je na sjajnoj lokaciji, ima prekrasnu plažu i mogao bi biti bolji. "Postoje hoteli i restorani koji se jako trude podići kvalitetu. "Vlasti trebaju učiniti više da nam pomognu podići razinu turizma i zaustaviti 24-satne turiste koji dolaze ovdje samo na jednu noć."