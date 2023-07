Iako iz tjedna u tjedan gorivo poskupljuje, u Hrvatskoj je ono među najjeftinijima u regiji, piše Blic.

"Godinama idem u Hrvatsku i inače sam iz Hrvatske. A do odredišta putanja mi je bila Srbija, Republika Srpska, BiH i Hrvatska. I uvijek sam ovako točio gorivo: U Srbiji pola rezervoara da dođem do Republike Srpske, a onda do čepa. U povratku u Hrvatskoj točim tek da se domognem granice i onda u Bosni ponovo do čepa. Sada je u Hrvatskoj cijena goriva skoro kao i u BiH“, rekao je Mirko iz Beograda.

Na Balkanu je gorivo trenutno najjeftinije u Sjevernoj Makedoniji.

U Hrvatskoj je cijena dizela 1,3 eura, dok je primjerice u Srbiji 1,56 eura.

Global Petrol Price navodi da je prosječna cijena dizela u svijetu 1,2 dolara po litri, ali postoje velike razlike među zemljama zbog različitog oporezivanja i subvencioniranja dizela.

Sve zemlje kupuju naftu na međunarodnim tržištima po istim cijenama, ali nameću različite poreze.