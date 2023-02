Niti dva dana nakon što je Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ' pobijedio na Dori ne stišavaju se reakcije na uradak koji će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Liverpoolu.

Blic tako navodi kako je riječka grupa sa 279 bodova pomela konkurenciju te da svi u regiji pišu o njihovu uspjehu.

Objavili riječi cijele pjesme

Naveli su i riječi cijele pjesme te naglasili kako je ona izazvala kaos na Twitteru.

"Jedna skupina obožavatelja Eurovizije, prestižnog glazbenog natjecanja, traži da se diskvalificira Hrvatska, dok ima i onih kojima se ovaj nastup dopao", piše Blic pa nabraja kritike fanova:

"Odmah diskvalificirajte Hrvatsku ili barem pjesmu", "Želim Hrvatskoj nula bodova na Eurosongu", "Hrvati, što ste to napravili? Ako se ovo kvalificira u finale, bit ću jako uznemiren", "Što nije u redu s vama?", "Nova godina, novi neprolazak Hrvatske u finale", "Je li Hrvatska namjerno pokušava sabotirati svoje šanse na Eurosongu?", "Druge države se barem trude"...

A nabrojio je i pohvale: "Ovo je najbolja pjesma koju Hrvatska šalje na Eurosong u zadnjih nekoliko godina", "Hrvatska će pobijediti na Eurosongu", "Najjača pjesma Hrvatske u posljednjih nekoliko godina"…

Ukrajinci favoriti prema kladionicama

Dodajmo kako se na prvom mjestu na kladionicama trenutačno nalaze predstavnici Ukrajine - Tvorchi s pjesmom "Heart of Steel". Odmah iza njih, na drugom mjestu, našla se Švedska, koja još uvijek nije odabrala predstavnika za Eurosong. Belgija je pak odabrala svog predstavnika Gustapha, koji će nastupati s pjesmom "Because Of You".

Među najboljima na kladionici se našla i norveška predstavnica Alessandra (20) s pjesmom "Queen of Kings". Među favoritima je i predstavnica Španjolske, Blanca Paloma, a na kladionici dobro prolaze i predstavnici Slovenije, Joker Out koji će izvesti pjesmu "Carpe Diem".