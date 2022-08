Rekao bi netko da Njemačka ne muči muku s takvim problemima, međutim ljudi u toj državi počeli su sve više krasti drva!

Velike kompanije strahuju od tog da će im kradljivci odnijeti između 0,5 i 2 posto prometa, što znači štetu od više milijuna eura godišnje, izjavio je za novinsku agenciju dpa glasnogovornik AGDW-a (Udruga vlasnika šuma iz Berlina) Jürgen Gaulke, čije riječi prenosi portal Fenix magazin.

Udruga šumovlasnika oglasila je znak za uzbunu, a kao glavni razlozi sve učestalijih krađa ističu se strah od nestašice plina tijekom zime koja stiže i drastično rastuće cijene drva.

Cijena solidnog metra drva za ogrjev je u nekoliko mjeseci sa 60 do 70 eura narasla na 100 do 200 eura. Problem je i to što sve češće potrošači uopće nemaju pristup drvima jer su skladišta ispražnjena.

Čak su i drva za ogrjev ili drveni briketi u željezarijama na mnogim mjestima rasprodani. "Pitanje je je li ogrjevno drvo uopće dostupno jer mnogi trgovci opskrbljuju samo svoje stalne kupce", istaknuo je Gaulke.

Nadalje, navodi se i to da je posljednjih mjeseci primjetno porasla potražnja za pećima na drva.

U nekim slučajevima, prenosi AllNewsPress, na djelu su čak i profesionalni lopovi, koji uz pomoć specijalnih vozila ukradu i do 15 kubika drva.

Neki od vlasnika šuma neugodnoj situaciji suprotstavljaju se pomoću moderne tehnologije. U tu svrhu uz stabla postavljaju GPS odašiljače i transpondere kako bi mogli ući u trag ukradenom.