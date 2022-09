NATO je rasporedio rezervne vojnike u svoju misiju na Kosovu KFOR, objavio je u srijedu jedan od zapovjednika misije, uoči isteka roka za uvođenje registarskih oznaka koje uvode kosovske vlasti a kojima se protive lokalni Srbi.

Raniji pokušaji da se uvedu tablice na većinski srpskom sjeveru Kosova doveli su do sukoba između policije i Srba koji su ljetos postavili cestovne blokade. One su uklonjene kada su se u nadgledanje tog postupka uključili mirovnjaci NATO-a a kosovske vlasti produžile rok do 31. listopada.

S približavanjem tog datuma raste bojazan od izbijanja sukoba između Kosova i Srbije, više od 20 godina otkad je NATO bombardirao Srbiju kako bi zaustavio nasilje nad albanskom većinom na Kosovu.

Cilj je spriječiti nasilje između etničkih Albanaca i Srba

"U sklopu uobičajenog planiranja rasporeda snaga, postoje rezerve uvježbane za dolazak ovdje", rekao je zapovjednik istočnog sektora KFOR-a, pukovnik Christopher Samulski novinarima u kampu Bondsteel.

Oko 3700 NATO-ovih mirovnjaka trenutno je raspoređeno u bivšoj srbijanskoj pokrajini kako bi spriječili nasilje između etničkih Albanaca i Srba.

Američki časnik nije precizirao koliko je dodatnih vojnika stiglo na Kosovo, no spomenuo je jedinicu "veličine bojne". Bojna se obično sastoji od 500 do 1000 vojnika.