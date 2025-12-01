Otac iznenada umro na odmoru, obitelj tvrdi: 'To nije bila nesreća, imamo dokaze'

Obitelj oca četvero djece Nathana Osmana, koji je umro na odmoru u Benidormu u Španjolskoj prošle godine, tvrdi da imaju nove dokaze koji upućuju u nasilnu smrt, iako je policija prvotno objavila da je riječ o "tragičnoj nesreći".

Tridesetogodišnjak iz Pontypridda u Južnom Walesu bio je na produženom vikendu s prijateljima u Benidormu u rujnu 2024.

Manje od 24 sata nakon što je stigao, njegovo tijelo pronašao je policajac na dnu litice visoke 200 metara na rubu odmarališta. Obdukcija je pokazala da su kobne bile ozljede glave i trbuha nakon pada s velike visine, prenosi Sky news.

Policija je službeno objavila da je njegova smrt posljedica nesretnog slučaja koji se dogodio nakon što je ostavio svoje prijatelje u gradu i odlučio se vratiti u hotel.

No, njegova obitelj sumnja u to i optužuje policiju da istraga nije bila adekvatna te da vlasti nisu u obzir uzele mogućnost nasilne smrti, odnosno da je ubijen.

Istraga obitelji

Njihove sumnje je potaknula činjenica što se mjesto na kojem je pronađeno tijelo nalazi u suprotnom smjeru od hotela u koji se navodno vraćao. Obitelj je pokrenula svoju istragu, izradila vremenski okvir događaja, uzimajući u obzir izjave svjedoka i snimke nadzornih kamera kao i bankovne podatke koji kažu da je netko pokušao koristiti njegove kartice dan nakon što je Nathan umro.

Obitelj je kazala da telefonski podaci do kojih su došli pokazuju da Nathan nije mogao doći pješice do mjesta gdje je pronađen. "Njegov tempo nije bio konzistentan s brzim hodanjem ili čak sprintom", kazali su na temelju analize aplikacije za zdravlje na njegovu mobitelu koja prati udaljenost i tempo kretanja.

Obitelj je uvjerila da je tu udaljenost prošao u vozilu.

Španjolskim su tužiteljima dali te nalaze, kao i dokaz da je u cijelu slučaj mogao biti uključen još netko što je urodilo plodom jer je istraga ponovno otvorena ranije ove godine.

Novi dokazi

Obitelj je u međuvremenu posjetila liticu gdje je pronađeno njegovo tijelo. "Nije bilo šanse da bi pogledao to mjesto i pomislio: 'Idem se popeti gore'", poručuje obitelj.

Na prvi pogled je jasno da na tom području nema klubova ni hotela, te da nalikuje da divljinu.

Policija Južnog Walesa je u međuvremenu pokrenula vlastitu istragu o njegovoj smrti. Obitelj je zgrožena nedostatkom dokaza i načinom istrage španjolskih vlasti.

Nathanova obitelj kaže da su pronašli 27 nadzornih kamera koje su mogle snimiti Nathana na tom nakon što lokalni istražitelji nisu pronašli nijednu.

Nakon što su obavijestili policiju, kazali su im kako je vjerojatno da su snimke već izbrisane ili da kamere nisu radile.

