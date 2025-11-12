Počela je nova era na letovima Ryanaira! Ovo je izazvalo paniku među starijim putnicima

Niskobudžetni avioprijevoznik Ryanair od danas (12. studenog) u potpunosti ukida svoje šaltere za prijavu na let i prelazi na 100 posto digitalne karte za ukrcaj, prenosi Euronews.

Putnici će ubuduće morati imati svoju ukrcajnu kartu u digitalnom formatu u svojoj aplikaciji myRyanair. Ovaj potez popularnog avioprijevoznika izazvao je zabrinutost starijih putnika koji možda ne posjeduju pametni telefon ili se ne osjećaju ugodno koristeći ga. Putnici se također pitaju što učiniti ako im se isprazni baterija mobitela, ako im ga netko ukrade ili ostanu bez internetske veze.

Zrakoplovna kompanija je istaknula da je napravila ovaj potez jer gotovo 80 posto njezinih putnika već koristi digitalne ukrcajne karte. Dodaju da slijede primjer drugih ključnih industrija poput glazbene, koja je uspješno prešla na isključivo digitalne ulaznice.

Kako će nova pravila funkcionirati?

Evo kako će nova nova pravila funkcionirati i zašto papirnate ukrcajne karte neće biti u potpunosti ukinute u praksi. “Ryanairov prelazak na 100% digitalne ukrcajne karte značit će brže, pametnije i ekološki prihvatljivije putovanje za naše putnike“, kazala je Dara Brady, direktorica marketinga Ryanaira.

Putnici putem aplikacije također mogu naručiti hranu i piće, dobivati ​​ažuriranja statusa u stvarnom vremenu o ukrcaju, izlazima i kašnjenjima te spremiti putne dokumente na jednom mjestu.

Postoje različiti scenariji u kojima putnik možda neće moći pristupiti svojoj digitalnoj ukrcajnoj karti putem Ryanair aplikacije, poput neposjedovanja pametnog telefona ili prazne baterije.

U ovom slučaju, Ryanair je potvrdio da putnici mogu zatražiti papirnatu ukrcajnu kartu na šalterima za prijavu u zračnoj luci, što će biti izdano besplatno, pod uvjetom da se putnik već prijavio putem interneta. To je također slučaj i za letove iz Maroka, gdje vlada zahtijeva od putnika da imaju papirnate ukrcajne karte.

POGLEDAJTE VIDEO: Neobičan prizor na letu iz Londona za Prag: S Ryanairom letio je predsjednik, ali nije Milanović