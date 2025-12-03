Nastavlja se potraga za letom MH370: Misteriozno se srušio prije više od 10 godina

Potraga za nestalim zrakoplovom Malaysia Airlines MH370 nastavlja se 30. prosinca, priopćilo je malezijsko ministarstvo prometa u srijedu, više od deset godina nakon što je zrakoplov nestao u jednom od najvećih svjetskih zrakoplovnih misterija.

Zrakoplov na letu MH370, Boeing 777, prevozio je 227 putnika i 12 članova posade kada je nestao na letu iz Kuala Lumpura u Peking 2014. godine.

Od tada je provedeno više operacija potrage za zrakoplovom, ali sve su se pokazale bezuspješnima.

Potraga se nastavlja na morskom dnu

Najnovija potraga u južnom Indijskom oceanu obustavljena je u travnju nakon samo nekoliko tjedana zbog loših vremenskih uvjeta.

Istraživačka tvrtka Ocean Infinity potvrdila je da će ponovno početi operacije na morskom dnu na 55 dana, koje će se provoditi povremeno, priopćilo je ministarstvo prometa.

"Potraga će se provoditi u ciljanom području za koje se procjenjuje da ima najveću vjerojatnost lociranja zrakoplova", navodi se u izjavi.

Nije navedena precizna lokacija područja pretrage.

Nije pronađeno ništa sumnjivo

Malezijski istražitelji isprva nisu isključili mogućnost da je zrakoplov namjerno skrenut sa smjera. Ostatke, neke potvrđene, a neke za koje se vjeruje da potječu od zrakoplova, ocean je izbacio uz obalu Afrike i na otocima u Indijskom oceanu.

Izvješće od 495 stranica iz 29018. o nestanku zrakoplova navodi da su kontrole Boeinga 777 vjerojatno namjerno manipulirane kako bi skrenule sa smjera, ali istražitelji nisu mogli utvrditi tko je odgovoran i nisu ponudili zaključak o tome što se dogodilo, rekavši da to ovisi o pronalasku olupine.

Istražitelji su rekli da nije bilo pronađeno ništa sumnjivo u pozadini, financijskim poslovima, obuci i mentalnom zdravlju kapetana i kopilota.

