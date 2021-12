Omikron je stigao i u susjednu Srbiju, a poslije skoro dva mjeseca ponovo je počeo rasti broj novozaraženih, a peti val je pred vratima, prenose srpski mediji.

Postoji bojazan da bi peti val mogao srušiti i mnoge crne rekorde. Srpski epidemiolozi složni su da se novi udar korone ne može izbjeći, ali da imaju još 10-15 dana da se što bolje pripreme.

"Za manje od mjesec dana omikron je zahvatio 110 zemalja, u Americi smo pre dva tjedna imali 100 posto delta soja, a sada 73 posto čini omikron, dok je za samo sedam dana Velika Britanija registrirala čak četiri puta više zaraženih. Mi nismo vanzemaljci, isti smo kao Amerikanci, nema razloga da kod nas bude drugačije" rekao je dr. Predrag Kon gostujući na TV K1.

Upozorava i da će “cirkulacija virusa biti masovna”.

"Tih 120.000 zaraženih na dan u Velikoj Britaniji su pandan naših 12.000. Činjenice nam ne idu u prilog. Kod nas se prvo zaustavio pad broja novozaraženih, a u Beogradu je počeo i blagi porast. Trenutno je na dnevnom nivou 36 posto svih slučajeva u Srbiji upravo iz glavnog grada. Beograd je mesto gde se intenzivira prenošenje virusa", dodao je Kon.

Slijedi veliki udar na bolnice?

Da je situacija zabrinjavajuća svjedoče i riječi njegovog kolege prof. dr. Branislava Tiodorovića.

"Mi liječnici smo protiv dočeka na trgovima. Ljudi su ugroženi ako ne nose masku, ako ne drže distancu. Mogu biti zaraženi i onda možemo očekivati i 10.000 do 12.000 zaraženih na dan. Omikron je po simptomatologiji i posljedicama blaži soj, ali to ne treba zavaravati jer i on može dati komplikacije kod osoba sa slabim imunitetom ili kroničnim bolestima. U kratkom periodu ćemo imati veliki udar na bolnice, "rekao je prof. Tiodorović.

Kako kaže, “ako se postotak cijepljenja ne poveća, imat ćemo masovno zarazu kao prirodan tijek širenja virusa”.

Dr. Predrag Kon upozorava na jedan detalj.

"Virus se trenutno pokazuje kao blaža forma, ali podaci mogu da budu varljivi jer se omikron uglavnom pojavljuje kod mladih, nije se još prelilo na starije. Ukoliko budemo imali po 10.000-12.000 zaraženih na dan, ponovo bi mogle da budu prepune bolnice", rekao je.

Opasnost tek slijedi

Glavni udar očekuje se sredinom siječnja, a kao velika opasnost ističu se predstojeći praznici. "Sretna okolnost je što djeca uskoro idu na raspust i što je Božić porodični praznik bez većih okupljanja," kaže Kon.

Epidemiolozi smatraju da masovni doček Nove godine u ovoj situaciji nije dobra ideja. Uostalom, dr. Kon ističe da ih Krizni stožer nije ni odobrio.

"Imat ćemo te dočeke na trgovima, bit će tamo mladih ljudi i oni se možda neće ni zaraziti, ali će onda ići na obiteljska okupljanja i zarazit će svoje bake i djedove. Treba nam biti jasno da nijedno cjepivo ne pomaže sto posto i da će ti ljudi ispaštati", objašnjava prof. Tiodorović.

Slijedi uvođenje covid potvrda?

Sutra će biti održana sjednica Kriznog stožera, a liječnici imaju samo jedan zahtjev, a to je uvođenje covid potvrda koje bi vrijedile 24 sata.

"To je apsolutni minimum. Pa vidite da imate masovna okupljanja i tokom dana, organiziraju se novogodišnji matineje po kafanama," kaže Kon. "Covid potvrde se moraju primjenjivati svuda, a ne samo u ugostiteljskim objektima", smatra Tiodorović.

Članovi Kriznog stožera ne isključuju ni neke strože mere. "Polako postaje aktualno pitanje o trenutku kada ćemo morati sve zatvoriti ako nam zbog omikrona skoči broj zaraženih kao što se to dogodilo u Velikoj Britaniji ili Francuskoj. Morat ćemo jednostavno spriječiti kontakte," objasnio je Kon.

U Srbiji je jučer testirano 12.594 ljudi, od kojih je pozitivno bilo njih 976 ili 7,7 posto. Ovo je za čak 21 posto više u odnosu na prethodni tjedan.