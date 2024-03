KONTROVERZNI ZAKON / Naoružana banda u Nigeriji otela više od 280 učenika. Stanovnici ih pokušali spasiti, jednog ubili

U Nigeriji je 2022. donesen kontroverzni zakon kako bi se okončao rastući broj otmica, a prema kojem je plaćanje otkupnine kažnjivo. Za to je predviđena zatvorska kazna od najmanje 15 godina, no nitko do sada nije uhićen.