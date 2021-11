Tužitelj u sjevernoj talijanskoj pokrajini Bolzano otvorio je istragu nakon što je jedan muškarac preminuo, a nekoliko drugih ljudi završilo na intenzivnoj njezi nakon što su navodno prisustvovali Covid partyju kako bi se pokušali razboljeti, piše The Daily Beast.

Trend je zavladao u sjevernoj Italiji, gdje ljudi koji se ne žele cijepiti pokušavaju doći do covid potvrda za rad, ulazak u barove i restorane te vožnju javnim prijevozom. U Italiji je dokaz o oporavku dovoljan za dobivanje željene propusnice na šest mjeseci.

Zabave se održavaju u njemačkom govornom području Južnog Tirola uz granicu s Austrijom, koja ima velik broj slučajeva i najniže stope cjepiva u cijeloj Europi.

Ljube se i grle sa zaraženima

Regija bi trebala postati "žuta zona" u Italiji, rekao je lokalni zdravstveni koordinator Patrick Franzoni. "Ima mladih ljudi, čak i školske dobi, koji se susreću s pozitivnim osobama i pokušavaju dobiti infekciju, ne shvaćajući da je virus opasan i za djecu i mlade ljude", rekao je za jednu radio postaju. “Postoje dugoročne posljedice, a čak i manje starije osobe mogu završiti u bolnici".

Na zabavama se zaraženi druže, ljube i grle s necijepljenima kako bi širili virus, rekao je Franzoni, dodajući da bi se zaražena osoba mogla suočiti s kaznenom prijavom za svjesno širenje virusa tijekom izvanrednog stanja, pod kojim je Italija zbog pandemije.

Prema prvotnoj istrazi, neke od zabava održavaju se u vanjskim prostorima barova, kojima se pristupa bez Green Pass-a. Tamo će zaražena osoba popiti iz čaše ili boce piva i proslijediti je kako bi pokušala širiti virus. Ostala događanja održavaju se u privatnim kućama. U jednom slučaju zaražena je bila prikovana za krevet, a gosti su se okupili oko bolesničke postelje kako bi pokušali udahnuti virus.

Završio u bolnici, no i dalje ne vjeruje

Muškarac koji je preminuo od COVID-a bio je Austrijanac koji je redovito prelazio granicu kako bi prisustvovao zabavama u Italiji, rekao je Franzoni.

Broj zaraženih duž sjeverne granice Italije utrostručio se u posljednjih mjesec dana, a kampanja za pojačanje do sada je bila ograničena na osobe starije od 80 godina i one s ugroženim zdravljem.

Jedan partijaner koji je završio u bolnici rekao je za novine Veneto Corriere da je požalio, ali još uvijek nije siguran vjeruje li da je imao COVID. "Bila je to ozbiljna pogreška", rekao je za novine, dodajući da je siguran da ima samo upalu pluća i da su mu liječnici rekli da je to COVID kako bi se predomislio. "To je samo propaganda."