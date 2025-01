Dačić o mučnom ubojstvu: 'Ubojica je imao pištolje škorpion i CZ.' Odao ga je jedan detalj

Srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić gostujući na TV Pinku, otkrio je da je muškarac, koji je ubijen nakon što je u pucnjavi u jednom kafiću u Jagodini ubio jednu, a drugu osobu teško ranio, kod sebe imao dva pištolja bez dozvole, prenosi Telegraf.

Dačić je također potvrdio da se radi o osobi s bogatim kriminalnim dosjeom, koji uključuje pokušaj ubojstva, nasilje u obitelji, krađe i nošenje oružja bez dozvole.

"Nije bio jednostavan Badnji dan s aspekta policijskog posla. Policija je morala radno provesti praznik. Nažalost, to je nešto što se događa. Ovdje je alkohol kriv, došlo je do svađe u kafiću, on je otišao kući, donio škorpion i pištolj i tu je došlo do pucnjave. On se sakrio, a mi smo morali dovesti SAJ (specijalce op.a), da bi se spriječila opasnost da nastrada još neko. Prilikom pokušaja uhićenja, on je pucao na policiju, imao je dva pištolja, škorpion i CZ (Češka Zbrojovka op.a), naravno nema dozvole", rekao je Ivica Dačić.

Nastavio je da je ubojica prvo pucao u plafon kad je došao u kafić.

"Osobi koja ga je izvela pucao je u noge. On ima tri prostrjelne rane u nogama. Onda je ponovo ušao u kafić i ispalio jedan hitac u vlasnika. Pogodio ga je u trbuh, nakon čega je vlasnik kafića umro u bolnici", otkrio je Dačić.

Dodaj je da je ubojica imao telefon koji je povremeno gasio i palio te je to odalo njegovu lokaciju.

"I građani su prijavljivali gdje su ga vidjeli", izjavio je Dačić.

