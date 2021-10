Nedavno je Italija, prva u Europi, uvela covid-putovnice kako bi dodatno potakla cijepljenje protiv covida-19 koronavirusa. Za zemlju koja je u prvom valu pandemije doživjela težak udar , ovakav potez nije bio neočekivan, piše Novi list.

Italija je u ovom trenutku zemlja s visokim obuhvatom cijepljenja te ima više od 80 posto cijepljenog stanovništva starijeg od 12 godina. Trenutno Italija ima i nisku incidenciju novih slučajeva, oko 2.600 novozaraženih dnevno, što je otprilike na razini Hrvatske , iako ima 15 puta više stanovnika.

Bez covid-potvrda ostaju bez plaće

No, uvođenje tzv. green-passa nije prošlo bez prosvjeda diljem zemlje koji su započeli u Rimu i nakon kojih je policija uhitila nekoliko članova ekstremno desne stranke Forza Nuova. Ovoga tjedna središte prosvjeda protiv covid-potvrda bio je Trst gdje je policija rastjerivala prosvjednike suzavcem i vodenim topovima.

Prosvjednicima je sporna odluka da radnici koji nemaju tzv. green-pass odnosno covid-potvrde, kojima se potvrđuje da su ili preboljeli covid ili su cijepljeni ili negativni na virus, mogu biti suspendirani bez plaće i kažnjeni novčanom kaznom od 1.500 eura. Budući da je testiranje u Italiji besplatno samo za one koji se ne mogu cijepiti iz nekog zdravstvenog razloga, nova pravila pogađaju oko 23 milijuna posloprimaca i u privatnom i u javnom sektoru.

'Imamo novu bolest - bolest green-passa'

Dr. Nela Sršen, liječnica iz Sveučilišne bolnice u Padovi, ističe kako je nakon uvođenja obaveznih covid-potvrda za sve zaposlenike naglo porasla stopa bolovanja u zemlji. Ona smatra da je to jedan od razloga zbog kojeg bi Italija trebala uvesti obavezu cijepljenja.

“Ono čemu svjedočimo od 15. listopada, jest visok skok postotaka novih bolovanja. Naime, imamo novu bolest, tzv. bolest green-passa. Mnogi od onih koji se nisu cijepili, a neće se podvrgnuti testiranju, mogli bi izabrati treći put, a to je bolovanje. Bez green-passa, radniku se to smatra neopravdanim nedolaskom i suspenzijom na radnom mjestu koja nema disciplinskih posljedica do deset dana, a isto tako mu je uskraćena i plaća. Ipak, ne može biti otpušten', kazala je dr. Sršen za Novi list.

Premalo liječnika za provjeru 'bolesnih'

Protiv »bolesti green-passa« poslodavci bi, dodaje, mogli tražiti inspekciju od liječnika zaduženih za kontrolu odnosno talijanske institucija za socijalnu prevenciju (INPS).

''Ali uzmimo primjer – u Lombardiji je trenutno na bolovanju 39 tisuća osoba, s tek 24 liječnika INPS-a za cijelu pokrajinu Lombardija. Ili, pokrajina Pijemont sa 16.700 otvorenih bolovanja i 11 liječnika zaduženih za provjeru certifikata i ''bolesnih''. Ove dane INPS traži i povratak umirovljenih liječnika da se vrate na posao, a od 15. do 21. listopada imamo eksploziju potvrda o bolesti. Isto tako, povećao se postotak cijepljenih, što u konačnici i jest bio prvenstveni razlog uvođenja obaveze cijepljenja. Rizik od masovnog testiranja jest unosni biznis ljekarni koje testiraju masovno, jer je potreban green-pass. Što očekujemo? Da se umjesto obaveze green-passa, uvede obavezno cijepljenje”, smatra Sršen.

Ona ističe kako najveći postotak necijepljenih nisu bili iz ''no-vax'' kategorije, nego su to bili oni neodlučni i oni koji imaju strah od ovog cjepiva, a kojima su pripomogli i znanstvenici svojim nekoherentnim i često kontradiktornim izjavama o pandemiji.

'Cijepljenje je jedini način da izađemo iz ovog pakla'

Sršen kaže kako u demokraciji treba poštivati drugačija mišljenja , ali da je se u ovom slučaju radi o pandemiji koja je Italiju naročito teško pogodila.

''Ako u ovoj priči koja je počela početkom 2020. godine, dakle nakon skoro dvije godine, vidimo jednog zdravstvenog djelatnika koji pokušava ući u bolnicu, a nije cijepljen i ne želi se testirati, pridobije potporu od nekih, ili još gore, zajedno s njima prosvjeduje protiv sadašnjih mjera, moguće da nismo baš ništa shvatili. Ovdje se ne radi o vlastitim izborima i željama'', tvrdi dr. Sršen.

I sama je, kaže, isprva bila skeptična spram cijepljenja, ali je promijenila mišljenje nakon dvije opomene pred suspenziju.

'Mogla sam slušati sve one neznanstvene i pseudoznanstvene teorije zavjere. No, tada sam shvatila da sam dio nečega u čemu smo svi zajedno. I jedini način da izađemo iz ovog pakla jest da svi zajedno djelujemo. Kako? Cijepljenjem. Strah? Prošao je nakon cijepljenja. Tada sam shvatila koliko se možemo nalaziti pod utjecajem svih medijskih naslova, točnih i netočnih. Ako sam zdravstveni djelatnik, onda moram misliti na one ranjive, ako volim svoj posao, onda ću slijediti upute, jer u ovom trenutku to i jest jedini mogući čin slobode. Drugim riječima, zdravstveni djelatnik koji je u kontaktu s najranjivijim pacijentima i koji ne želi biti testiran, a nije cijepljen, ne zna može li prenijeti eventualnu zarazu baš tim pacijentima i možda uzrokovati smrtni ishod. Ako zdravstveni djelatnik, koji je cijepljen, a možda zbog straha koji dominira se podvrgne testiranju, može prenijeti zarazu u manjem postotku i bar je napravio savjesno sve potrebne preventivne mjere za zaštitu ne samo sebe, nego i onih koje liječi”, kazala je Sršen za Novi list.