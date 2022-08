Putinov najuži krug suradnika u stanju je pripravnosti nakon što je Darja Dugin, kći Aleksandra Dugina, glavnog ideologa ruske invazije na Ukrajinu, ubijena u eksploziji automobila-bombe, piše The Sun. Britanski list također navodi da se za taj atentat sumnjiče neki odmetnuti elementi unutar ruskih sigurnosnih službi ili borci otpora koji žele svrgnuti režim.

Vjeruje se da je sam Dugin bio prava meta onih koji su u subotu navečer izveli napad podmetnuvši eksploziv ispod njegova automobila. On je bio u blizini mjesta napada i na snimkama se vidi kako se užasnut uhvatio za glavu vidjevši razneseni automobil u kojemu je poginula njegova kći. On je za dlaku izbjegao smrtonosnu eksploziju, jer je u posljednjem trenutku zamijenio automobil. Dugin i njegova kći vraćali su se s festivala "Tradicija" i trebali su se odvesti u istom automobilu, ali on je u zadnji čas sjeo u drugo vozilo.

Iza atentata stoje 'elementi' u FSB-u?

Ubojstvo je šokiralo elitu u Kremlju i izazvalo bijesne zahtjeve prorežimskih medija za nuklearnim napadima na Ukrajinu i Zapad. No, analitičari sumnjaju da bi Kijev naredio napad i odgovorne vide u snagama koje su mnogo bliže. Ovaj napad dogodio se, piše The Sun, u vrijeme kada kuloarska izvješća govore da se zdravlje Vladimira Putina "naglo pogoršava" te da se on strateški koleba suočavajući se s porazom u Ukrajini.

Marionetski režim u okupiranom Donjecku poručio je da iza eksplozije stoje "teroristi ukrajinskog režima", ali Kijev je odbacio odgovornost. Analitičari smatraju da je napad osmišljen kako bi se zastrašilo Putinove sljedbenike poput Dugina, za kojeg se smatra da je arhitekt ukrajinskog rata. To je izazvalo strah među najvišim ruskim generalima koji smatraju da bi oni mogli biti sljedeća meta. Sumnja pada i na Putinu lojalne pristaše dok se Moskvom šire glasine da pripadnici sigurnosnih službi namjeravaju zbaciti despota s vlasti. Nagađa se da elementi unutar obavještajne službe, FSB-a, stoje iza napada na Duginovo vozilo.

'To je najvjerojatnije dio unutarnjeg sukoba'

Ruski povjesničar dr. Jurij Felštinski kaže da je autobomba "najvjerojatnije dio unutarnjeg ruskog sukoba" i da su je naručili oni kojima je u interesu eliminirati Dugina.

"Dizanje u zrak automobila poznatog ruskog fašiste i ideologa Putinova režima, Aleksandra Dugina, organizirale su, čini se, ruske sigurnosne službe. Ukrajinske specijalne službe, uključene u smrtonosnu bitku s agresorom na teritoriju Ukrajine, vjerojatno neće moći poslati svoje časnike u Moskvu da tamo organiziraju terorističke napade", izjavio je Felštinski za Daily Beast.

On je Dugina opisao kao "odvratnu figuru u ruskom nacionalističkom pokretu" s velikim međunarodnim vezama. Dao je naslutiti da su mu bogatstvo i status svojevrsnog "Putinova Rasputina" stavili metu na leđa među nekim Rusima. Drugi stručnjaci čak nagađaju da je Putin osobno naredio Duginovo ubojstvo nakon što se suočio s njegovim kritikama da nije otišao dovoljno daleko u Ukrajini.

Napad izveli 'partizani' iz ilegalne armije?

U međuvremenu, bivši član Dume Ilja Ponomarev, koji je iz ruskog parlamenta izbačen zbog "protukremaljskih aktivnosti" i danas živi u Ukrajini, također iznosi tezu o unutarnjem sukobu, ali odgovornost pripisuje "partizanima". Ponomarev tvrdi da je eksplozija djelo Nacionalne republikanske armije koja, prema njegovim riječima, planira svrgnuti Putina. On ističe da ta ilegalna skupina planira slične napade protiv drugih visokopozicioniranih Rusa, uključujući oligarhe i političare.

"Ovaj napad otvara novu stranicu u ruskom otporu putinizmu. Borci za slobodu žele osloboditi svoju zemlju od tiraninova surovog režima, a ne boje se ni obračuna s njegovim suučesnicima", kazao je Ponomarev.

Bivši pisac Putinovih govora i politički analitičar Abas Galijamov također je komentirao ubojstvo, opisujući ga kao "simboličan čin" s ciljem zastrašivanja lojalista Kremlju.

"Ovo više nije apstraktni rat koji gledate na TV-u. To se već događa u Rusiji. Ne samo da se bombardira Krim, nego se teroristički napadi već izvode u moskovskoj regiji", kazao je Galijamov.