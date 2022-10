Ministarstvo za socijalna pitanja i zdravstvo preporučilo je kućanstvima u Finskoj da kupe jednu dozu tableta joda za sve osobe u dobi od 3 do 40 godina, u slučaju opasnosti od radijacije.

Smjernice ministarstva o tom pitanju posljednji su put ažurirane 2002. godine, navodi se, dodajući da se nove preporuke temelje na revidiranim smjernicama koje je izdala Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 2017. godine.

Ministarstvo je predstavilo novu preporuku na konferenciji za medije u utorak gdje su priopćili da je preporuka ograničena na osobe od 3 do 40 godina zbog potencijalnog rizika izloženosti zračenju za tu dobnu skupinu.

"Nesreća u nuklearnoj elektrani mogla bi u okoliš ispustiti radioaktivni jod koji bi se mogao nakupiti u štitnjači. To najviše šteti djeci koja su zbog velikih doza zračenja u većem riziku od razvoja raka štitnjače", navode stoji u priopćenju ministarstva.

Dovoljna jedna tableta

U priopćenju se navodi da je u slučaju takve nužde sklonište u zatvorenom prostoru glavni način da se ljudi zaštite od opasnog zračenja. Ministarstvo je također napomenulo da jedna doza tablete joda obično pruža dovoljnu zaštitu. Dodano je da jod rijetko uzrokuje nuspojave, ali da osobe koje imaju bolesti štitnjače trebaju koristiti tvar s oprezom.

“Odrasli nisu pod istim rizikom, a smjernice više ne preporučuju da osobe starije od 40 godina uzimaju tablete joda u slučaju opasnosti od zračenja”, objašnjavaju iz ministarstva.

Preporučena jednokratna doza za osobe od 12 do 40 godina u opasnoj radijacijskoj situaciji je 130 miligrama kalijevog jodida. Djeci starijoj od 3 godine preporučuje se uzimanje polovice te doze. Ministarstvo je reklo da nema proizvoda koji sadrže jod prikladnih za djecu mlađu od tri godine. No, preporučena doza za djecu do tri godine je 32,5 miligrama kalijevog jodida, a za novorođenčad polovicu.

Međutim, ministarstvo i dalje preporučuje da trudnice starije od 40 godina imaju zalihe tableta joda kod kuće, budući da su fetalne štitnjače znatno osjetljivije na radioaktivni jod nego kod odraslih. "Javno zdravstvo će nabaviti tablete joda primjerene za djecu mlađu od tri godine te će odrediti najbolji način njihove distribucije roditeljima te djece i trudnicama. Regionalni pružatelji zdravstvenih usluga obavijestit će građane kada takav proizvod s jodom bude dostupan, “ stoji u priopćenju ministarstva.

Jod rasprodan

U utorak poslijepodne, najveći finski lanac ljekarni, Yliopiston Apteekki, izvijestio je da su zalihe jodnih tableta praktički rasprodane u cijeloj zemlji nakon izdavanja priopćenja ministarstva.

Glavna farmaceutska direktorica Kati Vuorikallas izjavila je za novinsku agenciju STT da se porast potražnje također odrazio na povećani promet na web stranici lanca, što je uzrokovalo značajno usporavanje stranice ili čak pad za neke korisnike.

Ulažu se napori da se popune zalihe joda, dodao je Vuorikallas, ali ne postoji točan raspored kada će se to dogoditi.