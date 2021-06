Glasnogovornik njemačke Vlade otkrio je da je kancelarka Angela Merkel (66) primila drugu dozu cjepiva protiv koronavirusa, piše BBC. Merkel je u travnju primila prvu dozu cjepiva AstraZenece, a prije nekoliko dana primila je drugu dozu cjepiva od Moderne.

Dobra ideja, ali za sada premalo istraženo

Stručnjaci vjeruju da bi miješanje doza cjepiva protiv koronavirusa moglo biti dobra ideja, no ističu i da je prerano da to potvrde sa sigurnošću. Do sada je provedeno nekoliko ispitivanja o cijepljenju ljudi s dvije različite doze cjepiva. Jedno istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je da su odrasli prijavljivali blage i umjerene nuspojave nakon miješanja doza cjepiva AstraZenece i Pfizera, dok su neke zemlje posegnule za cijepljenjem stanovništva različitim dozama zbog problema s nestašicom cjepiva.

Njemačka je u ožujku obustavila cijepljenje svog stanovništva cjepivom AstraZenece nakon što su zabilježeni slučajevi pojave krvnih ugrušaka.

Deutsche Welle tada je pisao da će cjepivo AstraZenece u Njemačkoj dobivati samo stariji od 60 godina, no njima se sada mogu cijepiti sve odrasle osobe. Nakon sporog početka u Njemačkoj se posljednjih tjedana procjepljivanje ubrzalo pa je prvu dozu primilo više od polovice tamošnjeg stanovništva.