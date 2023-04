Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov dotaknuo je dno svoje diplomatske karijere, kazalo je nekoliko analitičara za Newsweek. Postupna transformacija 73-godišnjeg diplomatskog 'teškaša' u običan megafona Kremlja ubrzana je ruskom invazijom na Ukrajinu, sukobom koji je Lavrova — dugo smatranog lukavim i učinkovitim operativcem — pripremio za sramotan kraj njegove 50-godišnje diplomatske karijere.

Lavrov je stoičko lice kastrirane ruske diplomatske službe, koja se, od Putinova uspona na vlast, polako počela urušavati jer su najvažnija mjestapočekli dobivati ljudi iz predsjednikovog unutarnjeg kruga, "siloviki", vojni i sigurnosni kadrovi koji su poticali Putinovu ratobornost spram Zapada.

'Vodi unaprijed izgubljenu bitku'

Lavrov je uvijek bio izvan tog Putinovog unutarnjeg kruga. Ipak, ruski ministar vanjskih poslova s ​​najdužim stažem od pada Sovjetskog Saveza uživao je u zamkama života nove elite, baš kao i njegova supruga, kći te navodna ljubavnica i njezina kći. Unatoč glasinama da ruski šef diplomacije, rođeni Moskovljanin, već duže vrijeme želi otići s dužnosti, ipak je ostao. Dok se ruske trupe bore i ginu na bojištu u Ukrajini, Lavrov vodi vlastitu, unaprijed izgubljenu bitku da bi u inozemstvu bio ozbiljno shvaćen.

"Na neki način, mogli bi ga nazvati zarobljenikom sustava, iako je teško osjećati bilo kakvu simpatiju prema nekome na njegovoj poziciji", rekao je za Newsweek Mark Galeotti, autor knjige "Putinovi ratovi: Od Čečenije do Ukrajine".

"Na jednoj razini, posao diplomata je lagati za svoju zemlju. Međutim, puno znači to kako i kada lažete; to utječe na vrstu cijene koju plaćate. A kad je Lavrov u pitanju, riječ je upravo o tim stvarima koje je morao činiti. Zbog toga je platio užasnu cijenu u smislu svoje vjerodostojnosti. Čovjek koji je svojedobno bio apsolutni titan međunarodne diplomacije, sada je - na neki način - postao predmet sprdnje", dodaje Galeotti.

'Još je lukav i zna biti vrlo šarmantan'

Ipak, napominje Galeotti, ni takvog Lavrova ne treba podcjenjivati.

"Još uvijek je lukav i zna biti vrlo šarmantan. Ali ipak, on je samo sjena starog Lavrova. On je malo više od nesretnika koji ide za slonom i čisti negovo smeće, ali ne može odrediti smjer u kojem se slon kreće", slikovito je rekao Galeotti.

Putinova opsesivna centralizacija moći okljaštrila je moć i Lavrova i Ministarstva vanjskih poslova. Ruska vanjska politika rascjepkana je između različitih frakcija unutar Kremlja, pri čemu više utjecaja ima Putinov glavni vanjskopolitički savjetnik Jurij Ušakov, nego Lavrov.

"Ministarstvo obrane je to koje vodi politiku prema Siriji, na primjer. Rosnjeft je taj koji vodi politiku prema Venezueli zbog važnosti nafte. Tajnik ruskog Vijeća sigurnosti Nikolaj Patrušev je glavni kada je riječ o ruskoj politici prema Balkanu. Malo toga je ostalo samom Ministarstvu vanjskih poslova. Afganistan, na primjer", kaže Galeotti.

Izostavljen iz odluka o invaziji na Ukrajinu

Smatra se da je Lavrov bio izostavljen iz procesa donošenja odluke o pokretanju invazije na Ukrajinu. Aleks Kokčarov, analitičar specijaliziran za Rusiju i Ukrajinu, rekao je za Newsweek da je Lavrovljeva uloga "kontrola štete za ono što je već odlučeno, čak i ako je odlučeno suprotno njegovom savjetu." Biti marginaliziran na takav način nije novost za Lavrova. On nije bio uključen ni u plan i odluku o aneksiji Krima 2014. godine, piše Newsweek.

Invazija na Ukrajinu trebala je biti brza i laka, ali danas, više od godinu dana kasnije, Rusija se bori da izvuče bilo kakav uspjeh iz tog sukoba koji je preoblikovala u sukob s NATO-om i Europskom unijom. Oleg Ignjatov, ruski analitičar iz neprofitne organizacije Krizna skupina, rekao je za Newsweek da je Lavrovljevo ministarstvo postalo nešto više od "press-službe Kremlja". No, tvrdi i da veteran Lavrov i u toj smanjenoj ulozi ipak ima neku važnost.

"Budimo iskreni, Lavrov je još uvijek vrlo dobar u onome što radi, čak i kada se radi o jednostavnoj sposobnosti lagati ravnodušnog lica. Lavrov još uvijek dobro igra na tzv. globalnom jugu", kaže.

Godinama želi otići, ali mu Putin ne da

Priča se da je Lavrov godinama želio podnijeti ostavku, ali da ga je Putin više puta spriječio da to učini.

"Lavrov nije mlad, ima 73 godine i njegov posao nije lak - stalna putovanja, stalni letovi, jet lag, puno sastanaka, mora pregledati mnogo dokumenata", kaže Boris Bondarev, bivši ruski diplomatski dužnosnik u ruskoj misiji pri Ujedinjenim narodima u Ženevi. "To nije lak zadatak", dodaje Bondarev, koji je podnio ostavku na svoju dužnost u svibnju 2022. u znak prosvjeda zbog ruske invazije na Ukrajinu.

On kaže kako je čuo za glasine da je Lavrov umoran i da želi otići.

"Rekao bih da su sve te glasine samo glasine. On nije nevoljni putnik. Pravi nevoljni putnik već bi napustio brod", dodaje.

Ignjatov, pak, kaže da Lavrovljev dug mandat govori da je vrlo lojalan.

"Da je htio dati ostavku, dao bi ostavku. Možda nije zadovoljan ratom, možda nije očekivao ovaj rat, ali mislim da Lavrov ima mnogo toga zajedničkog s Putinom. Ima gotovo isti ciničan stav spram vanjske politike i politike općenito", kaže Ignjatov.

'Da je htio dati ostavku, već bi je dao'

"Odlazak u mirovinu bez dopuštenja bio bi izravan izazov 'šefu'. A to, u sadašnjoj situaciji, nije baš pametna stvar", kaže Galeotti.

Kokčarov govori da Putin ima dovoljno 'kompromata' protiv Lavrova.

"Kompromat se odnosi na praksu gomilanja neugodnih ili zbunjujućih glasina, izmišljenih ili ne, koje će na kraju biti iskorištene protiv nekoga", objašnjava Kokčarov.

Lavrov bi se morao odreći luksuznog načina života, kojim je dobro nagrađen za nepokolebljivu lojalnost Putinu.

"Ovaj posao ima mnogo pogodnosti. Ljudi se vrlo brzo naviknu na sve te pogodnosti i privilegije koje prate ministarska mjesta. Mislim da nije baš lako odustati od toga", smatra Bondarev.

Dugovječnost na položaju stvara i osjećaj važnosti.

"Kada ste ministar gotovo 20 godina, naviknete se misliti da ste najbolji čovjek za taj posao. Ne možete tek tako otići. Morate nastaviti gurati naprijed. Mislim da on nije bio baš sretan zbog ovog rata. Mislim da nijedna ozbiljna osoba u Ministarstvu vanjskih poslova nije bila sretna zbog ovoga. Možda samo neki moroni", kaže Bondarov.

Sudbinski vezan za Putina i putinizam

Lavrovljeva sudbina neraskidivo je povezana s Putinom.

"Jedini izlaz je ako se ozbiljno razboli pa stoga mora odstupiti i otići u mirovinu", kaže Kokčarev.

Galeotti ističe da Putin mrzi ideju bilo kakvih većih preslagivanja na vrhu njegova sustava.

"To je jedan od glavnih razloga što je ruski sustav sve više gerontokratski. Putin ne želi ubacivati ​​nove ljude u sustav. Možda će Lavrovu biti neugodno i naporno jer bi možda radije bio u mirovini i radio što želi. Ali on nema snage za to, a ni da sebe vidi na nekoj visokoj dužnosti u postputinovskoj Rusiji.

Mislim da bi mu kraj Putinovog režima jednostavno donio blagoslovljeno olakšanje i omogućio mu odlazak s političke scene", zaključio je Galeotti za Newsweek.