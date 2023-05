Nakon nezapamćenog masakra u školi u centru Beograda, svi se pitaju što je natjeralo učenika sedmog razreda da počini ovaj jezivi zločin.

Što je moglo natjerati odličnog i talentiranog učenika, uspješnog sportaša i 'wonderkida', kako su ga u okolini zvali, da ubije devetoro ljudi u školi? Školski kolege uhićenog trinaestogodišnjaka su u šoku poslije tragedije i uplakani su za Kurir ispričali da ovaj dječak nije ranije bio problematičan, ali ga opisuju kao čudnog, prenosi Kurir.

'Među najboljim učenicima u svom razredu, išao je na natjecanja...'

"Tih, povučen, nije se ni sa kim pretjerano družio, bio je malo čudan, ali nije bilo problema s njim. On je među najboljim učenicima u svom razredu, išao je na natjecanja iz više predmeta", kaže jedan od učenika škole.

Jučer se pojavila i informacija da su dječaka maltretirali drugi đaci, pa čak i da je žrtva vršnjačkog nasilja te da je okidač za zločin jedinica iz povijesti, koju je nedavno dobio.

"Bio je maltretiran od učenika, bio je žrtva vršnjačkog nasilja i na inzistiranje roditelja premješten je u drugu smjenu. Bio je miran, dobar učenik. Očajan sam", rekao je jedan od roditelja čije dijete pohađa ovu školu, pisac Dušan Nedeljković.

Ipak, drugi roditelji tvrde da dječak nije premješten u drugi razred jer su ga maltretirali, već zbog izvanrednih uspjeha u školi.

"Taj razred je formiran od najboljih učenika u školi i on je nedavno tu došao. Taj dječak je bio perfektan učenik. Odvratno je što pričaju da je ubio tolike ljude zbog jedinice iz povijesti, to nije točno. On je promijenio razred jer je šest godina bio u drugoj smjeni. Kažu da su ga zadirkivali u tom prethodnom razredu, a u ovom novom nije imao problema ni s kim", rekao je jedan roditelj.

Nije bilo prijava za nasilje nad njim

I ministar prosvjete Branko Ružić je na konferenciji za medije odbio ove navode i ispričao da nije bilo prijava za nasilje nad ovim dječakom.

"Što se tiče navodnog vršnjačkog nasilja, sistem nije zakazao. Radi se o posjeklini ini na usni do koje je došlo u privatnoj školi glume, koja nije u sistemu, 2021., kada je bio peti razred. Iz toga se ne može izvesti zaključak da je bilo potrebno dalje postupanje", rekao je ministar.

'Pomračenje uma. Nije u pitanju klasična osveta'

Jedan od dječakovih vršnjaka ispričao je za Kurir kako vjeruje da je dječak doživio neko pomračenje uma, ali da nije u pitanju klasična osveta.

"Neki od ubijenih bili su mu dobri prijatelji. Ja sam bio u drugom kabinetu kad smo čuli pucnjavu, a onda su došli da nas maknu kad je došla policija, proveli su nas na drugu stranu, ali sam vidio dvije prijateljice kako leže i ne miču se. Nisam znao da ih je ubio. Prijatelji su se skrivali ispod klupa i bježali po učionici, ali nisu uspjeli spasiti se. Ubio je djecu i svoje prijatelje, ne znam što će sad biti", rekao je jedan od učenika kroz suze za Kurir.

I dok jedni pričaju da se osumnjičeni dječak nije pretjerano ni s kim družio, drugi učenici tvrde da se družio s vršnjacima.

'Svi smo šokirani jer nema razloga za ovo'

"Bio je miran, ali se družio sa svima, nisu ga zlostavljali kao što se misli i priča, niti su ga nastavnici maltretirali. Svi smo šokirani jer nema razloga za ovo", kaže učenik koji poznaje jednu od nastradalih djevojčica.

Dječak je, kako su naveli na konferenciji za medije, imao plan za ubojstva, popis imena djece koju je planirao ubiti i mapu kamo će se kretati prema svojim žrtvama. On je mjesec dana planirao zločin i imao je točno određene mete i popis djece koju želi "eliminirati."

'Svi mi igramo takve igrice u kojima se puca, pa opet nemamo poriv da napadnemo ljude'

"Mapa koju je napravio nacrtana je po modelu igrice, volio je igrati to, ali svi mi igramo takve igrice u kojima se puca, pa opet nemamo poriv da napadnemo ljude", kaže učenik.

Prema riječima izvora Kurira, dječak koji je ubio i ranio vršnjake bio je odličan đak, a pohađao je i glazbenu školu, školu glume i išao je na satove robotike:

"Svirao je violinu, a trenirao je i karate. Za sebe je stalno govorio da će biti astrofizičar."

Od školskih predmeta zanimala ga je biologija. Kako saznaje Kurir, preferirao je i oružje, te je sa ocem odlazio u streljanu.

Očekuju ga razgovori sa psihologom i psihijatrom

Milan Milošević, otac djevojčice koja se uspjela spasiti, ispričao je što se događalo u školi tijekom napada:

"Djevojčica je bila u krvavoj majici jer je pala preko dječaka koji je upucan. Puno roditelja nije moglo dobiti djecu na telefon pa su se prestrašili. Dvije djevojčice su pogođene i pale su na klupu kao da spavaju. Dječak koji je upucan u nogu je istrčao prvi, moja kći za njim. Pogledao ju je u oči, ali je pištolj bio okrenut na drugu stranu. Vidjela je kada je djevojčicu upucao u glavu.