Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavio je rezultate studije u kojoj su bile analizirane nuspojave cjepiva Pfizer-BioNTech protiv covida-19 kod djece uzrasta od pet do 11 godina.

Ispitivanja prije autorizacije Pfizerovog cjepiva pokazala su da su kod cijepljene djece u dobi od pet do 11 godina prijavljene blage do umjereno teške lokalne i sistemske reakcije. Ozbiljni događaji povezani s cijepljenjem nisu bili zabilježeni.

Ozbiljne nuspojave rijetko prijavljivane

Nakon autorizacije Pfizerovog cjepiva, primijenjeno je osam milijuna doza, a ozbiljne nuspojave rijetko su prijavljivane, navodi se u izvješću CDC-a.

Prema rezultatima te studije, kod djece se nakon cijepljenja Pfizerom mogu očekivati uglavnom lokalne i sistemske reakcije, češće nakon druge doze. Najčešće prijavljene nuspojave bile su bol na mjestu uboda, umor i glavobolja. Nakon primjene druge doze cjepiva češće se javljala vrućica.

Prijavljeno 15 slučajeva miokarditisa

Prema studiji CDC-a, najčešće prijavljene ozbiljnije nuspojave bile su groznica, povraćanje i povećan troponin. Prijavljeno je 15 slučajeva miokarditisa (upale srčanog mišića), od kojih je 11 potvrđeno. Od toga se sedmero djece oporavilo, a četvero je bilo u procesu oporavka tijekom prijave.

U studiji CDC-a stoji kako se, po svemu sudeći, miokarditis češće javlja kod muškaraca u dobi od 12 do 29 godina, dok se kod djece u dobi od pet do 11 godina rijetko javlja. CDC napominje da je cijepljenje zasad najučinkovitiji način sprječavanja zaraze covidom-19 te preporučuje cijepljenje djece od pet do 11 godina Pfizerovim cjepivom.