Neki građani Donjecka u utorak su izrazili radost i zahvalnost zbog odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina da prizna neovisnost proruskih separatističkih regija na istoku Ukrajine, no drugi sa zebnjom gledaju na budućnost. Putin je u ponedjeljak službeno priznao neovisnost Donjecka i Luhanska, samoproglašenih republika, i sklopio sporazume o prijateljstvu s njihovim čelnicima, što otvara put Rusiji da pošalje vojnike i uspostavi vojne baze na njihovu teritoriju.

Zapad je to osudio kao ilegalan potez i smatra da bi mogao prethoditi općoj ruskoj invaziji na Ukrajinu te počeo uvoditi sankcije. No neki u Donjecku smatraju da se to trebalo dogoditi već odavno. "To je za mene jako važno. Znam da krv koju su prolili moji suborci i naše muke i napori i gubici civila nisu svo ovo vrijeme bili uzaludni", rekao je Dmitrij, bivši pripadnik proruske separatističke milicije.

On se raduje dolasku ruskih postrojbi. "Ovaj veliki narod Donbasa toliko je propatio, to im sada treba (ruski vojnici). Dosta im je krvi, dosta smrti", rekao je. Gradskim središtem prošao je konvoj desetak automobila s izvješenim ruskim zastavama i trubeći. "Rusija, hura!", vikao je jedan vozač.

Drugi se ponašaju kao da se ništa ne događa

Drugi stanovnici Donjecka nastojali su se ponašati kao da se ništa nije dogodilo, šetajući djecu ili kupujući na tržnici, rekao je očevidac za Reuters. U hotelu je održano vjenčanje.

No u središtu grada kasnije se čulo šest eksplozija. Njihov uzrok nije jasan. Diplomatski izvor rekao je Reutersu da se nastavlja granatiranje na liniji razdvajanja.

'Svi se jako boje'

Irina, četrdesetogodišnjakinja, rekla je da ruska odluka nije bila neočekivana, ali i da ljudi ne znaju kako se postaviti prema tome. "Ne znam što će se sada dogoditi, svi su izgubljeni i puni neizvjesnosti", rekla je, dodajući kako se nada da će jača ruska potpora pridonijeti okončanju sukoba. "Ako su prisutne ruske postrojbe, to znači da se ne isplati boriti jer je Rusija velika sila, moćna, nuklearna".

Izvjestitelj Reutersa vidio je tijekom noći skupinu tenkova u predgrađu Donjecka i još dva u drugim dijelovima grada. Glasnogovornik Kremlja rekao je da ne može reći je li Rusija već poslala vojne snage u to područje.

Vjačeslav, čovjek 60-ih godina, rekao je kako se nada da će slanje ruskih snaga okončati "provokacije" Ukrajine, dodajući: "Mislim da će druga strana također morati razmisliti i odlučiti da pristupi mirovnim pregovorima".

Ali Karina, žena u ranim dvadesetima, rasplakala se govoreći o tome kako se osjeća. "Da budem iskrena, sada je toliko deprimirajuća situacija da ne znam koliko je ovo zaista dobra odluka i da može dovesti do mira", rekla je.

Govoreći o odluci vodstva separatističkih regija da evakuiraju desetke tisuća žena i djece iz Donjecka i Luhanska, Karina je rekla: "Sada su svi jako zabrinuti, sve odvode od njihovih očeva, braće, muževa. Zapravo, svi se jako boje".