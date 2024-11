Europska zemlja se kuha na gotovo 27 Celzijeva stupnja! Znanstvenici u šoku

Gradovi u jugozapadnoj Francuskoj tijekom noći u utorak doživjeli su nevjerojatno visoke temperature, koje su dosegnule 26,9 °C, što je izazvalo nevjericu među klimatolozima.

"Riječ je o potpuno ekstremnim temperaturama, čak i za ljeto, a kamoli za kraj studenog," izjavio je Matthieu Sorel, klimatolog iz Météo Francea. Znanstvenici diljem zemlje opisali su ovu noćnu vrućinu kao "zapanjujuću" i "fenomenalnu" za ovo doba godine. Iako Météo France nije mogao potvrditi je li ovo najviša temperatura zabilježena u studenom, Sorel je istaknuo kako su ovakve vrijednosti rijetkost u povijesti, piše The Guardian.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nevjerojatno visoke noćne temperature pripisuju se prirodnom fenomenu poznatom kao Föhnov efekt, kada topli zrak iz sjeverne Afrike i Mediterana prelazi preko Pireneja, dodatno se zagrijavajući uslijed kompresije. Taj fenomen, u kombinaciji s utjecajem klimatskih promjena uzrokovanih emisijama fosilnih goriva, doprinosi porastu globalne temperature za 1,3 °C od predindustrijskog razdoblja.

Tko je još pogođen ekstremnim vrućinama?

Francuska nije jedina pogođena. Europa, koja se zagrijava dvostruko brže od svjetskog prosjeka, već bilježi brojne posljedice, uključujući topljenje glečera, isušivanje rezervoara i učestalije smrtonosne toplinske valove. Ove ekstremne vrućine često ne donose olakšanje ni tijekom noći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Primjerice, u Pau su temperature u 4 sata ujutro došle do 26,9 °C, dok su u Biarritzu i Tarbesu dosegnule 24 °C. Iako je temperatura premašila 26,2 °C zabilježenih 27. studenog 1970., nije oborila rekord najviše minimalne temperature, jer je kasnija promjena vjetra donijela hladniji zrak s oceana.

Sorel je naglasio da klimatske promjene čine vremenske pojave sve intenzivnijima, pri čemu iste meteorološke situacije sada rezultiraju višim temperaturama nego ranije.

Uz to, tropske noći s temperaturama iznad 20 °C, koje predstavljaju opasnost za starije osobe i one s kroničnim bolestima, sve su češće u južnoj Europi. Europska agencija za okoliš procjenjuje da bi do kraja stoljeća, pod najekstremnijim scenarijima globalnog zagrijavanja, regija mogla doživjeti i do 100 takvih noći godišnje.

Za to vrijeme, na Balkanu sve spremno za snijeg i oborine. Snijeg je vjerojatniji i u Srbiji, gdje se najavljuju do 35 cm, nego u Hrvatskoj gdje će ovaj vikend biti jako vjterovito.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vjetrovito u cijeloj Hrvatskoj: Oborine većinom u gorju, očekuje se i snijeg

Tekst se nastavlja ispod oglasa