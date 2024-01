Muškarac je uhićen nakon što se zabio u sigurnosnu barijeru ispred Bijele kuće u ponedjeljak navečer. Američka tajna služba izvijestila je o incidentu koji se dogodio nešto prije 18.00 sati po lokalnom vremenu.

"Vozilo se sudarilo s vanjskim vratima", objavio je glasnogovornik Tajne službe Anthony Guglielmi na X-u.

Predsjednik Joe Biden nije bio u Washingtonu DC-u u vrijeme nesreće. Putovao je iz Južne Karoline u Texas, javlja BBC.

A vehicle crashed into an exterior gate of the White House complex in the US capital. The Secret Service said a driver was taken into custody as 'the cause and manner' of the incident is being investigated https://t.co/4RQJvx8I2m pic.twitter.com/Q6JzIO2odi