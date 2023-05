Muškarac iz Hollywooda, John Riddle, nedavno je doživio neobičan susret u svojoj kupaonici koji je izazvao pravi mali napad panike. Čuo je nekakve zvukove u kupaonici pa je shvatio da nije sam u stanu, iako živi sam.

Riddle je brzo krenuo prema kupaonici kako bi otkrio izvor zvukova. Prizor koji ga je dočekao bio je nevjerojatan - umjesto prazne wc školjke, u njoj se nalazila uznemirena iguana. Gmaz mu je sikćući pokazivao da se udalji od njega.

Unatoč iznenađenju, Riddle nije paničario. Prvo je pokušao uplašiti iguanu mrežom za bazen, nadajući se da će se sama udaljiti. Međutim, to nije urodilo plodom.

Probao ju izvući golim rukama, ali nije išlo

Odlučivši se za hrabru akciju, Riddle je zaključio da bi mogao izvući iguanu golim rukama. Smatrao je da je najbolje uhvatiti je za rep i nježno je izvući van. Međutim, iguana je brzo skliznula u cijev i ostavila samo vrh svog repa vidljivim.

"Dok sam skupljao hrabrosti da ga primim, on se zavukao u cijev i nisam mogao vidjeti ništa više osim vrha njegova repa. U ovoj kući živim 21 godinu, više od 30 godina sam u ovome gradu, i navikao sam na iguane. Nisam preveliki obožavatelj reptila, ali me ne plaše. No, ovakvo mi se nešto nikad prije nije dogodilo", ispričao je Riddle za Sun Sentinel.

Shvatio je da mu je potrebna stručna pomoć pa je brzo pozvao službu za uklanjanje iguana. Stručnjaci su pronašli uznemirenu životinju koja se sakrila iza zahodske školjke. Iguana je sama izašla van, ali zbog straha se sklupčala u kutu. S obzirom na to da se iguane smatraju invazivnom vrstom na Floridi, stručnjaci je nisu premjestili, već su je morali eutanazirati.