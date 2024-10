Mučno na suđenju dječaku ubojici: Otkrio zbog čega je počinio masakr

Dječak koji je 3. svibnja 2023. počinio masovno ubojstvo u beogradskoj osnovnoj školi završio je u četvrtak svjedočenje u kaznenom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja, ali nije dobio status "posebno osjetljivog svjedoka", javili su beogradski mediji. Prema njihovim izvješćima, po neizravnim saznanjima jer je proces zatvoren za javnost, dječak je odgovarao na pitanja članova obitelji ubijenih, ali i na pitanja svojih roditelja koji su to od suca tražili na ročištu 8. listopada.

U vrijeme zločina, tada s 14 godina, ne podliježući kaznenoj odgovornosti kao maloljetnik, dječak je iz očeva pištolja ubio devetero školskih kolega i zaštitara, a nakon prethodnih istražnih radnji otac se tereti da ga je vodio u streljanu vježbati pucanje i nije učinio nedostupnim oružje i streljivo što ga je držao u stanu.

Odgovoreno na brojna pitanja

Pravni zastupnik obitelji ubijenih Ognjen Božović rekao je novinarima nakon ročišta u četvrtak da je suđenje bilo "vrlo emotivno i da su dobiveni "odgovori na brojna pitanja“.

Božović vjeruje da je danas nastala "slagalica koja se, uz pomoć tužiteljstva, suda, ali možda i zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi", treba složiti kako bi se došlo "do razrješenja glavnih pitanja koja muče srpsko društvo u pogledu 3. svibnja, zašto i kako se sve dogodilo."

"Vjerujem da će ovo što smo danas čuli biti jedan važan korak ka tome“, rekao je Božović, ne navodeći više detalja.

Irina Borović, odvjetnica majke maloljetnog ubojice, izjavila je nakon suđenja kako je "sigurno da uzrok ovog zločina ne leži u obitelji" dječaka, počinitelja zločina.

Uzrok leži u "brojnim faktorima koji se moraju sveukupno sagledavati" jer se radi o dječaku koji je bio "u ranoj adolescentnoj dobi, u vrijeme zločina", dodala je odvjetnica.

"Ulazimo u završnu fazu saslušanja svjedoka nakon čega ćemo vidjeti dalje kako će se materijalni dokazi izvoditi i koliko će ovo još trajati“, rekao je pravni zastupnik obitelji ubijenih.

Dječak na ročište je doveden iz psihijatrijske ustanove u koju je smješten poslije ubojstva devetero svojih vršnjaka i zaštitara škole.

Sljedeće ročište zakazano je za 1. studenog.

Bio pod pritiskom roditelja

Dječak je na današnjem suđenju rekao da jepucao na vršnjake jer je "bio pod pritiskom roditelja", saznaje Telegraf.rs.

Osim što je krivicu ponovo prebacio na roditelje, dječak je, prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, rekao i da je "želio biti psihopata".

Prema neslužbenim informacijama koje su ranije objavljene u medijima, dječak je u tužiteljstvu ispričao da je 3. svibanj prošle godine u 8.02 sati fotografisao oružje svog oca u dnevnoj sobi, a potom ga stavio u ruksak i krenuo u školu, kao i da je planirao da zakasni na prvi sat kako bi svi bili u učionici kada dođe.

Kazao je da se na putu do škole premišljao. Razmišljao je o tome da se ipak vrati kući.

"Imao sam želju da se ipak obratim majci, da se vratim kući, ali u tom trenutku mi je prišao čuvar i pitao me hoću li ući u učionicu. Bilo je dvije minuta do zvona. Ja sam rekao da ću spričekati, a onda sam već bio pod stresom, uspaničio sam se i vidio sam ga kao neku prijetnju, možda u smislu da bi mogao da me spriječi da se vratim kući", rekao je.

Prema njegovom iskazu, to je bio okidač da puca na čuvara škole, nakon čega je ušao u školu gdje je pucao na učenike.

"Imao sam još metaka, ne znam zašto sam prestao pucati. Iskočio sam kroz prozor i pozvao policiju. Mislio sam da je to ispravno, da se predam. Plašio sam se i da me netko može povrijediti ili ubiti", naveo je dečak.