Rat u Ukrajini različito utječe na Europljane, a posljedice se sve više osjećaju na zapadu u vidu manjka uvoza plina, rasta cijena hrane i sve većih računa za struju, piše The Spiegel. EU je prije nekoliko dana objavila da ove godine očekuje inflaciju od 7,6 posto, što je povijesni rekord.

Brz rast cijena ne pogađa sve jednako: u zemljama poput Velike Britanije, Poljske i Španjolske inflacija je nedavno bila viša od europskog prosjeka. Ovdje se također susreće sa stanovništvom koje je posebno ranjivo zbog prijašnjih kriza, niskih plaća i siromaštva.

"Sama sam podigla troje djece, život mi nikad nije bio lak. Ali u proteklih nekoliko mjeseci mnoge su stvari postale teže nego ikad prije. Hrana, struja, grijanje - sve je skuplje sada. Imam strujomjer koji radi samo s prepaid karticom. Svaki put kad prođem pored njega na hodniku, vidim koliko je kredita ostalo na pješčanom satu. Kad ostanem bez novca, samo nestane struje", rekla je Christine Isaacs (69), umirovljenica iz Velike Britanije.

Rjeđe se tušira da može vidjeti unuke

"Strah trenutno poput tamnog oblaka nadvija cijeli moj život. Navikneš se na siromaštvo, ali ne i na nesigurnost. Svaki dan razmišljam za što mi zapravo treba struja. Svaki ušteđeni novčić omogućuje mi da posjetim svoje četvero unučadi. Sada se rjeđe tuširam da ih mogu vidjeti. U posljednje dvije godine pandemija je dominirala svime, život je postao usamljeniji. Problem je sada nestao, ali sada si jedva išta mogu priuštiti", kazala je.

"Da bih došla do svojih unuka, moram ići autobusom. Budući da imam dijabetes, ponekad mi treba taksi. Prije ste još mogli pregovarati s vozačima da isključe brojilo i dogovoriti fiksnu cijenu. To više nitko ne radi. Živim sa 654 funte mjesečno, što je oko 760 eura. To bi moglo zvučati kao puno. Ali ako to pretvorite u četiri tjedna, vrlo je tijesno. Netko mi je jednom rekao da su naše mirovine među najnižima na zapadu", kazala je, dodavši da se jako boji jeseni.