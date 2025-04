Kraj svijeta kakvog poznajemo? Europska sila u velikom problemu: 'Nismo spremni za najgore!'

Njemačka je priznala da nije spremna zaštititi se u slučaju početka trećeg svjetskog rata, s obzirom na to da su gotovo svi njezini bunkeri prenamijenjeni. Kako prenosi Daily Star, otkako su se pogoršanjem pogoršali odnosi između Zapada i Rusije, mnogi su se zabrinuli radi moguće eskalacije prvog globalnog rata u 80 godina.

Ranije ove godine Njemačka se pridružila Finskoj i Norveškoj u slanju korisnih savjeta u situaciji izbijanja nuklearnog rata. Dok Ujedinjeno Kraljevstvo ima mnoštvo bunkera, u Njemačkoj je sasvim druga priča.

"Imamo vrlo, vrlo tešku situaciju. Percepcija u područjima vojne i civilne obrane bila je da više nemamo problema s prijetnjama", rekao je njemački stručnjak za bunkere Jorg Diester za novine Die Stern.

“Tada je Bundeswehr (njemačke oružane snage) uvelike razoružan, a potpuno ista stvar se dogodila u području civilne obrane. To nije značilo da su postojeća skloništa zatvorena, već su ušla u takozvani proces deklasifikacije”, objasnio je.

Prema Saveznoj agenciji za nekretnine (BImA) i Saveznom uredu za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama u Njemačkoj, nijedan od 579 bunkera u Njemačkoj nije spreman za korištenje.

Tko je siguran u slučaju izbijanja rata?

Jedini ljudi u zemlji koji bi mogli biti sigurni ako izbije rat su oni koji imaju svoje vlastite bunkere spremne u vrtovima i na parcelama te koji su puni zalihama za slučaj da se dogodi najgore.

U međuvremu, Britanac koji se priprema za sudnji dan rekao je za Daily Star da je zapanjen što više ljudi ne priprema barem neke dodatne zalihe prije potencijalne katastrofe.

"Ne mislim da će bombe sutra pasti na Ujedinjeno Kraljevstvo, ali svaka vrsta sukoba ima posredni učinak s opskrbnim lancima, gorivom, hranom i sličnim stvarima. Nemojte me krivo shvatiti, ne mislim ja da je to Crvena zora i da će Rusi iskakati s padobranima. Ali to je posredni učinak u slučaju napada na zemlju. Sve njihove zalihe su njihove. Neće moći izvoziti plin, hranu i takve stvari. Morat će stegnuti remen u svojim zemljama", rekao je.

