FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VODENA KATASTROFA /

Monsunski pakao! Preko 11 tisuća ljudi bježi pred poplavama u Maleziji

Monsunski pakao! Preko 11 tisuća ljudi bježi pred poplavama u Maleziji
×
Foto: Mohd Rasfan/afp/profimedia

Zbog poplava je u raseljeno gotovo četiri tisuće obitelji

24.11.2025.
6:47
Hina
Mohd Rasfan/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Preko 11 tisuća ljudi u sedam malezijskih saveznih država pogođeno je poplavama uzrokovanima obilnim kišama, objavila je u ponedjeljak nacionalna agencija za elementarne nepogode.

Poplave su uobičajena pojava na istočnoj obali Malezije u sezoni monsuna, koja traje od listopada do ožujka, a svake godine zbog njih se rasele tisuće ljudi.

Prema izvještaju nacionalne agencije za elementarne nepogode, zbog poplava je u ponedjeljak raseljeno preko 11 tisuća ljudi, odnosno gotovo četiri tisuće obitelji iz sedam saveznih država.

Najsnažnije je pogođena sjeveroistočna savezna država Kelantan na granici s Tajlandom, gdje su poplave pogodile više od osam tisuća stanovnika. Nije prijavljen nijedan smrtni slučaj.

U pogođenim državama otvoreno je šezdeset privremenih skloništa za pogođene stanovnike, izvijestila je agencija.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijeli svijet s nestrpljenjem čeka: Hoće li pregovori u Ženevi donijeti mir Ukrajini?

MalezijaPoplave
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VODENA KATASTROFA /
Monsunski pakao! Preko 11 tisuća ljudi bježi pred poplavama u Maleziji