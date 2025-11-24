Monsunski pakao! Preko 11 tisuća ljudi bježi pred poplavama u Maleziji

Preko 11 tisuća ljudi u sedam malezijskih saveznih država pogođeno je poplavama uzrokovanima obilnim kišama, objavila je u ponedjeljak nacionalna agencija za elementarne nepogode.

Poplave su uobičajena pojava na istočnoj obali Malezije u sezoni monsuna, koja traje od listopada do ožujka, a svake godine zbog njih se rasele tisuće ljudi.

Prema izvještaju nacionalne agencije za elementarne nepogode, zbog poplava je u ponedjeljak raseljeno preko 11 tisuća ljudi, odnosno gotovo četiri tisuće obitelji iz sedam saveznih država.

Continuous heavy rain since last night has triggered flash floods across several areas in Shah Alam, prompting the Shah Alam City Council (MBSA) to declare immediate road closures and disrupting public transport services.



In an update via social media, MBSA announced that Jalan… pic.twitter.com/BNLM32k1oB — Malay Mail (@malaymail) November 24, 2025

Najsnažnije je pogođena sjeveroistočna savezna država Kelantan na granici s Tajlandom, gdje su poplave pogodile više od osam tisuća stanovnika. Nije prijavljen nijedan smrtni slučaj.

U pogođenim državama otvoreno je šezdeset privremenih skloništa za pogođene stanovnike, izvijestila je agencija.

