Moldavija je u petak dobila kandidata za novog proeuropskog premijera, Dorina Receana, svega nekoliko sati nakon što je ostavku podnijela njegova prethodnica.

"Nakon političkih konzultacija potpisala sam ukaz o imenovanju Dorina Receana kandidatom za dužnost šefa vlade", rekla je proeuropska moldavska predsjednica Maia Sandu. "Trebamo jedinstvo kako bismo prevladali ovo teško razdoblje", dodala je, obećavši 'brzo' formiranje nove vlade.

Bivši ministar unutarnjih poslova i poduzetnik u fintech sektoru, Dorin Recean (48) bio je od veljače 2022. savjetnik predsjednice za obranu. Sada mora dobiti povjerenje parlamenta, što ne bi trebao biti problem jer proeuropska stranka ima potporu 63 zastupnika od ukupno 101.

Recean dolazi na mjesto Natalije Gavrilite (45) koja je nešto ranije podnijela ostavku nakon godine i pol na vlasti. "Vrijeme je da odem", rekla je novinarima, dodajući da "nema potporu i povjerenje u zemlji".

'Da je vlada imala istu podršku kod kuće kao u Europi…'

Predsjednica Moldavije Maia Sandu u petak je imenovala novog premijera kako bi svoju zemlju zadržala na proeuropskoj putanji nakon što je prethodna vlada pala ranije tog dana, nakon mjeseci rastućeg ruskog pritiska usred rata u Ukrajini, piše Politico.

Na iznenadnom brifingu za novinare u petak, sada bivša premijerka Gavrilița objavila je da podnosi ostavku zajedno sa svojom prozapadnom vladom. Moldaviji je u lipnju prošle godine dodijeljen status kandidata za Europsku uniju, zajedno s Ukrajinom, ali se vlada suočila s intenzivnim pritiskom Moskve koja je nastojala potkopati njezin autoritet.

“Da je naša vlada imala istu podršku kod kuće kao što smo je imali od naših europskih partnera, mogli smo napredovati dalje i brže”, rekla je Gavriliţa. "Moldavija ulazi u novu fazu, onu u kojoj je sigurnost naš prioritet", dodala je.

Predsjednica Maia Sandu rekla je da će pokrenuti razgovore s političkim strankama u parlamentu o imenovanju novog premijera.

Pokušaj zaštite bez provociranja Moskve

Moldavska vlada već dugo optužuje Rusiju, koja ima svoje vojnike u otcijepljenoj regiji Transnistria na istoku, za izazivanje nemira u zemlji, uključujući prosvjede u glavnom gradu Kišinjevu. U prošlomjesečnom intervjuu za Politico, Sandu je optužila Rusiju da koristi energetsku krizu i rastuće troškove kako bi 'unijela nestabilnost u Moldaviju', misleći na ruske pokušaje dezinformiranja kako bi potaknula protuvladine osjećaje.

Moskva ima dugu povijest okretanja ekonomskih vijaka na Moldaviji u posljednja dva desetljeća kako bi potkopala pro-EU administracije, najozloglašenije uvođenjem zabrana uvoza u Rusiju najvažnijih vina u Moldaviji.

Pad vlade u petak dolazi samo nekoliko dana nakon što se Gavriliţa sastala s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom i šeficom Europske komisije Ursulom von der Leyen u Bruxellesu kako bi razmotrili izglede Moldavije za članstvo u EU.

Graničeći s Ukrajinom, Moldavija se našla neizvjesno blizu rata, te je željela postići ravnotežu dok se nastoji vojno zaštititi bez provociranja Moskve.

Ozbiljna rasprava o obrani

Zemlja od 2,5 milijuna ljudi, koja je 100 posto ovisila o ruskom plinu prije invazije na Ukrajinu, borila se s naglom inflacijom i javnim nemirima zbog snažnog rasta cijena energije.

Sandu, bivši borac za borbu protiv korupcije, školovana na Harvardu, rekla je za Politico da se u zemlji vodi 'ozbiljna rasprava', nakon ruske invazije na Ukrajinu, uključujući mogućnost pridruživanja obrambenom savezu.

"Sada postoji ozbiljna rasprava… o našoj sposobnosti da se branimo, možemo li to učiniti sami ili bismo trebali biti dio većeg saveza", rekla je. “A ako u nekom trenutku dođemo do zaključka kao nacija da trebamo promijeniti neutralnost, to bi se trebalo dogoditi kroz demokratski proces.”

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je čelnicima EU-a tijekom europskog samita u četvrtak u Bruxellesu da je Ukrajina presrela ruske planove da 'unište' Moldaviju. Moldavske obavještajne službe kasnije su potvrdile da su također identificirale 'subverzivne aktivnosti' s ciljem 'potkopavanja države Republike Moldavije, destabilizacije i kršenja javnog reda'.

Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u petak da će pozvati ruskog veleposlanika zbog 'neprihvatljive povrede [moldavskog] zračnog prostora ruskim projektilom' koji je preletio zemlju u sklopu opsežnog ruskog napada na Ukrajinu.