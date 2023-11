Mlada medicinska sestra, Adrijana Lamoš (20) nalazila se u putničkom vlaku koji je u petak navečer kod Odžaka udario u zadnji dio teretnog vlaka, a za Telegraf.rs ističe da je prva stvar koju je uradila nakon nesreće - obišla je sve putnike.

"Pola sata prije udara smo bili u Gajdobri, kada je moja majka krenula prema Odžacima da bi obavila nešto i mene poslije pokupila. Kada je bila kod te pruge, odmah me je nazvala da me pita kako smo mi to u Gajdobri kada nasred pruge vidi neka svjetla od vlaka, na što sam joj rekla da joj se vjerojatno učinilo", prisjeća se Adrijana.

Kočenje i udarac...

Kada su osjetili kočenje, kaže Adrijana, pomislila je da se približavaju stanici u Odžacima, a onda, nekoliko sekundi - jak udarac.

"Osjetilo se kočenje u jednom trenutku, gdje je većina, kao i ja, vjerojatno pomislila da se već približavamo stanici u Odžacima. No nakon nekoliko sekundi vlak je udario u teretni. Udarac je bio prejak jer smo mi ipak u brzini udarili", objašnjava Adrijana.

Kako kaže, ona je prošla s povredama grudnog koša, ali je prije svega obišla sve putnike i na sreću smrtnih ishoda nije bilo.

"Ja sam medicinska sestra i prvo što sam napravila je da sam obišla sve putnike da vidim jesu li dobro. Srećom nije bilo smrtnih ishoda, dok je jako puno ljudi je završilo s tjelesnim povredama, među kojima sam i ja jer sam udarila grudni koš", priča ova mlada medicinska sestra.

Podsjećamo, u petak u 18.47, na djelu pruge Odžaci - Ratkovo, putnički vlak naletio je na zadnji dio teretnog vlaka. U sudaru nije bilo poginulih, a povrijeđena su četiri putnika.