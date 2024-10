Misteriozni brod pluta uz Europu. Sumnja se da je trojanski konj: 'To je plutajuća megabomba'

Više od tjedana dana MV Ruby je plutao uz obalu Velike Britanije, trup mu je napukao, propeler oštećen, ali baš nijedna luka ne želi zaprimiti njega i njegov teret zbog straha od katastrofalne eksplozije.

Kako navodi New York Times, u jugoistočnoj je Engleskoj, gdje se nalazi od prošlog mjeseca i već tjednima plovi oko obale sjeverne Europe. Niti jedna zemlja nije dopustila da se približi, strahujući da bi se mogao ponoviti crni scenarij iz 2020. kada je katastrofalna eksplozija u Libanonu uništila bejrutsku luku i usmrtila više od 190 ljudi.

Brod navodno prevozi 20.000 tona amonijevog nitrata, tvari koja se koristi za gnojivo. Usporedbe radi, eksplozija 2750 tona amonijevog nitrata opustošila je libansku luku, a detonacija se osjetila čak do Cipra u Sredozemnom moru. MV Ruby možda prevozi i sedam puta više amonijevog nitrata od količine koja je izazvala libanonsku tragediju.

Ovo plutanje broda kojeg nitko ne želi izaziva sumnju, čak da je možda povezan s Rusijom. Iako je MV Ruby registriran na Malti i u vlasništvu je malteške tvrtke Ruby Enterprise, a njime upravlja Serenity Shipping sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rusko gnojivo koje prevozi izazvalo je zabrinutost nekih vlada da bi brod mogao biti trojanski konj, poslan da sabotira vitalnu pomorsku i lučku infrastrukturu.

Nagađanja krenula kad je isplovio

Upravitelji broda i neke pomorske vlasti bezuspješno su pokušale uvjeriti javnost da teret ne predstavlja prijetnju. Nagađanja o brodu počela su gotovo čim je u kolovozu napustio luku Kandalaksha, na ruskoj sjeverozapadnoj obali. Ubrzo nakon toga, brod se nasukao te su nastala oštećenja koja su spriječila da nastavi svoj put do nekoliko luka u Africi, gdje je trebao isporučiti svoj teret. Barem tako tvrdi vlasnik broda.

Brod je potom otišao u Norvešku, gdje su ga inspektori pregledali. "Bilo je oštećenja na kormilu, propeleru i nekoliko pukotina u trupu", rekao je glasnogovornik vlasti Dag Inge Aarhus. "Koliko znamo, šteta nije utjecala na teret na brodu", ocijenio je.

Švedske i danske pomorske vlasti pratile su MV Ruby dok se polako kretao prema Sjevernom moru, tražeći luku koja bi mu omogućila pristajanje. Ali na putu za Litvu uplovio je u političku oluju. Litavska premijerka Ingrida Simonyte rekla je parlamentu da MV Rubyju neće biti dopušteno uploviti u luku Klaipedi, a ministar vanjskih poslova upozorio je na diplomatske posljedice, prema izvješćima litvanske nacionalne televizije LRT.

Ni na Malti ga ne žele

Iako nije bilo dokaza o zlonamjernim namjerama, Litva nije mogla riskirati da ostane nezaštićena u bilo kakvim interakcijama u vezi s Rusijom, rekao je ministar vanjskih poslova Gabrielius Landsbergis. "Kada imamo posla s Rusijom ili drugim međunarodnim akterima koji su nam neprijateljski raspoloženi", rekao je, "uvijek imamo tu mogućnost na umu."

Unatoč tome što je plovio pod malteškom zastavom i bio u vlasništvu tvrtke registrirane na Malti, brod nije smio ni pristati na Malti. Ministarstvo prometa je reklo da to može učiniti samo ako prvo iskrca svoj teret. MV Ruby se zatim okrenuo prema Britaniji. Ali kako se približavao, bivši veleposlanik Litve u Britaniji, Eitvydas Bajarunas, opisao je brod kao "plutajuću megabombu" u kolumni za europski politički think tank, upozoravajući na moguću rusku sabotažu. Britanski mediji brzo su to primijetili.

MV Ruby zatražio je pristajanje kako bi mogao prebaciti svoj teret amonijevog nitrata na drugi brod i podvrgnut se popravcima. U međuvremenu se brod napunio gorivom i ostao usidren u moru.

