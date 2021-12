Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je kako bi najbolje rješenje za problema za njegovu zemlju bilo da ona uopće ne postoji dok je njegov kolega u državnom vrhu Željko Komšić upozorio kako je izvjesno da će se kriza u BiH s ovakvim Dodikovim pristupom zaoštravati te da treba biti spreman na sve.

"Najbolje rješenje je da Bosne nema", kazao je Dodik u petak u novogodišnjem intervjuu za banjolučke "Nezavisne novine" sumirajući svoje poglede na najgoru krizu u BiH od završetka rata 1995. godine.

Krizu je prouzročila blokada koju su nametnuli iz Republike Srpske odlučivši na taj način pokušati spriječiti provedbu zakona o zabrani nijekanja ratnih zločina. Nakon toga su poduzeli korake koji bi de facto vodili izdvajanju RS iz ustavno-pravnog poretka BiH jer bi osporili ovlasti države da prikuplja poreze i carine, da ima svoje oružane snage te da imenovanje sudaca i tužitelja provodi Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće na državnoj razini.

Do sredine 2022. godine u RS planiraju donijeti zakone kojima bi uspostavili paralelne entitetske institucije zadužene za ta područja.

Dodik je potvrdio kako od tih planova neće odustati i tvrdi kako je to potpuno legitimno jer je, po njegovoj interpretaciji, riječ o borbi za očuvanje ustavne pozicije RS.

Komšić: Dodik će ići do kraja

"Kriza u BiH će biti jača, svatko tko se zavarava sa onom 'neće valjda', moram ga razočarati. Dodik će ići do kraja, kao i (Dragan) Čović", ocijenio je predsjedatelj Predsjedništva BiH Komšić kojemu se ne svđa ni ponašanje Beograda i Zagreba prema BiH smatrajući ga neprijateljskim.

U izjavi za sarajevsko "Oslobođenje" Komšić je pojasnio kako bi Dodik vjerojatno stao tek ako bi dobio krupne ustupke na što se, po njegovu sudu, ne smije pristati jer bi vodilo urušavanju države.

Dodik je za "Nezavisne" potvrdio i kako se snažno zalaže za to da Hrvati u BiH dobiju svoj entitet no samo pod uvjetom da se on ograniči na teritorij Federacije BiH a da RS ostane sačuvana u sadašnjim granicama.

'Dodikov cilj je rasturanje BiH'

Za Komšića pak nema dvojbe da je Dodikov cilj rasturanje BiH pa u tom kontekstu vidi i rasprave o trećem entitetu što je, kako navodi, provedba onih ciljeva koji nisu ostvareni ratom.

Dok se Komšić nada da će se odnos EU prema BiH promijeniti s novom njemačkom vladom, Dodik Europsku uniju krivi zbog toga što već nije primila BiH u punopravno članstvo tumačeći kako bi se nakon toga brže provodile reforme. Najavio je sukob EU i Velike Brtanije oko BiH a SAD je optužio da zastupaju koncept BiH kao unitarne države koja je za Srbe neprihvatljiva.

Posebnog izaslanika State Departmenta za zapadni Balkan Gabrila Escobara optužio je da je zagovornik upravo takve politike.

"Zašto da ja prihvatim samo mišljenje koje zastupa Escobar? On će biti i otići. On ima svoj mandat ovdje, koji je do kraja Bidenove administracije za koju vjerujem da će joj brzo biti kraj na sljedećim izborima", zaključio je Dodik.

Oni pod plaštom funkcionalne BiH svjesno ili nesvjesno grade unitarnu BiH. A takva BiH je protiv našeg nacionalnog interesa, rekao je.