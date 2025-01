Prijeti im snježna oluja. Kaos i na drugom kraju svijeta: 'Šokantno! Smijem se, a plače mi se'

Milijuni Amerikanaca od središnjeg ravničarskog dijela do istočne obale SAD-a suočeni su s prijetnjom snježnih oluja, velikog snijega i ledene kiše do ponedjeljka, objavio je u subotu nacionalni meteorološki zavod (NWS).

Guverneri Kentuckyja i Virginije proglasili su izvanredno stanje uoči zimske oluje. "Oluja se još formira", rekao je meteorolog Rich Bann iz NWS-a. "Predstavlja višestruke opasnosti, od obilnog snijega u ravnicama do značajne poledice koja prekriva ceste prema jugu zemlje."

Dodao je da se upozorenja o zimskim vremenskim prilikama odnose na više od 60 milijuna ljudi u SAD-u ovog vikenda.

Na pojasu koji se proteže istočno od Nebraske i Kansasa preko Ohija, Indiane, jugozapadne Pennsylvanije i sjeverozapadne Virginije moglo se vidjeti do 30 cm snijega. Led bi mogao prekinuti strujne vodove i dovesti do kvarova.

Zimska ledena kiša i led pogodit će u nedjelju južni Missouri, Kentucky i Tennessee, rekao je Bann, što će vjerojatno učiniti ceste vrlo skliskima.

"U nekim područjima bit će gotovo nemoguće voziti", rekao je.

Međunarodna zračna luka Kansas City u Missouriju privremeno je zatvorena od subote poslijepodne zbog brzog nakupljanja leda, objavili su dužnosnici na društvenim mrežama.

Bann je rekao da bi se oluja trebala premjestiti preko istočne obale do Atlantskog oceana do kasno u ponedjeljak, ali će novi udar arktičkog zraka donijeti žestoku hladnoću u dvije trećine SAD-a na istoku do sredine sljedećeg tjedna.

Kaos u Britaniji zbog snijega

Loše vrijeme i snijeg stvaraju probleme u Velikoj Britaniji gdje je više zračnih luka privremeno zatvorilo svoje piste. "Sigurnost naših putnika je prioritet i cijenimo strpljenje tijekom ovog vremena", poručili su iz Zračne luke Manchester.

Zračna luka John Lennon u Liverpoolu ostaje otvorena iako je zatvorila svoje piste. Putnicima savjetuju da kontaktiraju odabrane aviokompanije za detalje o njihovim letovima, prenosi Sky news.

Zračna luka Birmingham stala je s radom nekoliko sati u noći na nedjelju zbog snijega i sigurnosnih razloga, a u međuvremenu je otvorena.

Kaos se stvorio i u zračnoj luci Bristol u kojoj su obustavljeni letovi u subotu navečer. Jedan je putnik kazao da nije stigla prtljaga s najmanje četiri leta.

Zbog toga putnici satima čekaju na aerodromu nakon svojih letova koji su također bili odgođeni i pomaknuti za kasnije. "Šokantno je, ovdje nema niti jednog kofera", kazala je putnica Emma koja je u Bristol stigla oko dva sata ujutro.

"Nismo dobili ni keks ili bocu vode. Postoje automati, ali oni su ispražnjeni prije nekoliko sati", dodala je. "Smijem se, ali mi se plače", očajno je rekla.

Zbog lošeg vremena zabilježeno je više nesreća na autocestama diljem zemlje, a u Midlandsu, jugozapadnoj Engleskoj i Južnom Walesu u subotu je nestalo struje. Policija u Avonu i Somersetu upozorava na "značajne smetnje" na cestama i apelira na građane da putuju samo ako moraju.

