Milijarder Warren Buffett (92), za kojeg Forbes kaže da je šesti najbogatiji čovjek na svijetu, dao je oštru izjavu u svom govoru održanom tijekom godišnje skupštine njegove ogromne investicijske tvrtke, Berkshire Hathaway, piše Daily Star.

Buffett, inače prijatelj Billa Gatesa, istupio je protiv strelovitog uspona umjetne inteligencije, tvrdeći da je ta tehnologija poput stvaranja atomske bombe.

Buffett je rekao da, iako se čini da moderne umjetne inteligencije - poput OpenAI-jevog ChatGPT-a - imaju nevjerojatno impresivne i široke sposobnosti, te ga sposobnosti plaše.

“Kada nešto može učiniti svašta, malo se zabrinem. Jer znam da to nećemo moći poništiti i, znate, izumili smo, iz vrlo, vrlo dobrog razloga, atomsku bombu u Drugom svjetskom ratu,” rekao je. “Bilo je iznimno važno što smo to učinili. Ali je li dobro za sljedećih 200 godina svijeta da je sposobnost za to oslobođena”, dodao je, izvijestio je New York Post.

'Moramo se brinuti oko toga'

Buffet nije jedina utjecajna osoba koja se usprotivila porastu umjetne inteligencije.

Dr. Geoffrey Hinton, Googleov bivši guru umjetne inteligencije i takozvani "Kum umjetne inteligencije", nedavno je istupio i priznao da "žali" zbog posla koji je učinio razvijajući tehnologiju.

"Upravo sada vidimo stvari kao što je to da [chatbot] GPT-4 zasjenjuje osobu u količini općeg znanja koje ima. U smislu rezoniranja nije tako dobar, ali već jednostavno rezonira", rekao je za BBC. "I s obzirom na brzinu napretka, očekujemo da će stvari biti bolje prilično brzo. Stoga se moramo brinuti oko toga."

Daily Star je ranije izvijestio da zemlje poput Rusije vjerojatno već koriste umjetnu inteligenciju kao što je ChatGPT za ubrzavanje svojih programa dezinformiranja, a jedan stručnjak tvrdi: "Umjetna inteligencija je ubacila dramatičnu novu sposobnost za loše aktere."