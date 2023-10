Predsjednica Republike Kosova Vjosa Osmani Sadriu, sa suprugom Prindonom Sadriuom, boravi u dvodnevnom službenom posjetu Republici Hrvatskoj. Na poziv predsjednika Republike Zorana Milanovića, kosovska predsjednica boravi u Hrvatskoj u utorak i srijedu te će, osim Zagreba, posjetiti Karlovac i Rijeku, objavljeno je iz Ureda predsjednika.

Službeni bilateralni sastanak dvoje predsjednika održan je u utorak u Uredu Predsjednika Republike, a Milanović i Osmani su zajedno stali i pred novinare. Osmani Sadriu će se sastati i s predsjednicima Hrvatskog sabora i Vlade RH. Tijekom boravka u Hrvatskoj predviđen je, između ostaloga, i njezin susret s pripadnicima albanske zajednice koja živi u Hrvatskoj, prenosi N1.

'Srbija mora dati odgovore'

Predsjednik Milanović već je više puta javno pozvao članice EU-a koje do sada nisu priznale neovisnost Kosova da to učine. I u svom nedavnom govoru u Ujedinjenim narodima u New Yorku, predsjednik je naglasio kako Hrvatska zagovara univerzalno priznavanje Republike Kosova i njeno pravo na postojanje kao ravnopravnog člana zajednice naroda. O tome je opet govorio i danas, tijekom zajedničke izjave s Osmani.

“Naši su stavovi jasni, Srbija mora dati odgovore na neke stvari koje su očite i ne mogu promaći pozornosti ni malog djeteta. Netko mora dati odgovore, ne upirem prstom ni u koga, ali netko iza toga stoji. Ako ne bude nikakvih posljedica, to znači da čekamo sljedeći takav događaj, veće skale i magnitude. A to ne smijemo dopustiti. Sva podrška Kosovu, da ga se primi barem u zajednicu europskih država”, kazao je Milanović o napadu u Banjskoj.

Partneri i saveznici

Osmani je istaknula da je Hrvatska veliki prijatelj Kosova, saveznik i partner: “Vi ste bili na našoj strani kad je bila ugrožena naša bit”. Osmani je dodala kako u regiji i dalje postoje snage koje se žele vratiti u povijest. “Kosovo je odlučno nastaviti dalje, i sretni smo što imamo saveznike kao Hrvatska. Predsjednik Milanović nastavlja biti naš glas, a i mi nastojimo biti prisutni u najjačoj alijansi koju čovječanstvo poznaje”, govori Osmani.

“Dijelimo dio zajedničke povijesti, stjecanje slobodne i neovisnosti. Stotine albanskih građana se borilo za hrvatsku slobodu i neovisnost. Hrvatska je dio misije KFOR-a na Kosovo”, rekla je Osmani dodajući da je važno i da napreduje i gospodarska suradnja Kosova i Hrvatske te da je uvjerena da je prijateljstvo dva naroda duboko ukorijenjeno.

“Kosovo se suočava s jednom od najtežih situacija zbog terorističkih aktivnosti naređenih iz Srbije i nadam se da će naši saveznici pokazati jasnoću u međunarodnim odnosima i spriječiti hibridna djelovanja u regiji. Jako malo zemalja razumije s čime se suočava Kosovo, Hrvatska se početkom 90-ih suočila sa sličnom matricom Miloševićevog režima… Kao i dosada, očekujemo daljnju podršku Hrvatske tijekom suočavanja s ovim ozbiljnim izazovom koji može imati posljedice za regiju. Vjerujem da će vaš doprinos biti od ključne važnosti za očuvanje sigurnosti regije”, govori Osmani dodajući da će se Srbija osjećati osnaženom ako izostane reakcija.

“Kosovo je snažno i odlučno u svojoj namjeri da gradi dobrosusjedske odnose sa svim zemljama, a istodobno radimo na tome da ispunimo svoj cilj, članstvo u EU-u”, kaže Osmani.

Napad u Banjskoj

Milanović kaže da bi i neki drugi trebali upozoravati na problem Kosova, kao što to čini on, ali to ne čine jer možda imaju nekih osobnih interesa.

“Rekao sam da bi Kosovo trebalo priznati. Često pokazujem razumijevanje za neke stavove srpskih političara u BiH, gledam stvari u hrvatskom interesu… U vezi Kosova sam malo subjektivan. Vi imate NATO, mi ga nismo imali 1991. To je bila nemoguća situacija, izborili smo se za sebe na svoj način, težak i skup. … Čitao sam što se dogodilo na Kosovu dok sam bio u posjetu hrvatskoj zajednici u Luisianni, gledao sam Vučićevu pressicu koja je imala dramatsku obradu klasične grčke tragedije… Neke je stvari rekao, neke nije. Dužan je odgovore na te stvari”, kaže Milanović.

“Mi smo u 2023. godini, imate grupu od stotinu muškaraca koja je došla opremljena. Uniforme mogu kupiti, skrojiti… Ali, oružje, obuka, snimke… Sve je to u dokaznom fondu kojima raspolaže Kosovo. Što sad? Pasuljanske livade, to nije IKEA, nije lunapark, da bi se tamo pripremao moraš imati amen vrhovnog poglavara… Navire niz pitanja, to su odgovori koje Srbija mora dati. Sankcije? Ja sam protivnik sankcija. I Kosovo je pod nekim sankcijama. U sankcije ne vjerujem, posebno u one protiv cijelih država”, kazao je hrvatski predsjednik.

'Srbija štiti teroriste'

Kosovska predsjednica kaže kako srpska vojska konstantno obučava pripadnike te terorističke skupine te da Srbija to ni ne negira. Oružje koje je taj dan zaplijenjeno je ono što najčvršće povezuje Srbiju s napadačima, kaže ona objašnjavajući da se oružje tijekom nekoliko mjeseci švercalo na Kosovo vozilima s lažnim KFOR-ovim oznakama.

Osmani upozorava i da su u Srbiji teroristi proglašeni herojima te da Srbija štiti one koji su pobjegli umjesto da ih preda Kosovu. Dodaje i kako to sve skupa otkriva da je nalogodavac napada u Banjskoj država Srbija te da će se takvi napadi nastaviti ako ne bude nikakvih posljedica. Ona kaže i kako kosovske vlasti štite sve građane Kosova, uključujući i Srba na sjeveru, koje Radoičićeve bande svakodnevno teroriziraju. “Ako nekog treba štititi, treba štititi kosovske Srbe od Vučića i bandi koje ih teroriziraju”, kaže Osmani.

Rusiji odgovaraju krize

“Mislim da možete biti mirni dok je EK na vašoj strani”, rekao je Milanović dodajući da ne zna ima li Rusija veze s napadom u Banjskoj, ali da joj događaji na Kosovu sigurno odgovaraju, baš kao i kriza u Gazi. “Mislim da nema veze s tim, ali to je samo moje mišljenje. Više se čudim Srbiji, koja kao da nije svjesna da je izgubila sve što je mogla u perspektivi razvoja jedne nacije”, kaže hrvatski predsjednik dodajući da bi zdravija, racionalnija politika bila korisnija za Srbiju. Sve što je kosovska predsjednica navela kao dokaz, Milanoviću, kaže sam, djeluje uvjerljivo.