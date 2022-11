Uoči klimatskog summita u Egiptu, COP27, svjetska meteorološka organizacija izdala je priopćenje za medije, a prenio ga je DHMZ.

Ističe se kako zbog sve većeg porasta koncentracija stakleničkih plinova i akumulirane topline, proteklih osam godina na dobrom je putu postati osam najtoplijih godina otkad postoje mjerenja. Privremeno izvješće Svjetske meteorološke organizacije (WMO) o Stanju globalne klime u 2022. ističe kako su ove godine ekstremni toplinski valovi, suša i razorne poplave pogodili milijune ljudi, dok se šteta broji u milijardama.

Upozoravajući znakovi i učinci klimatskih promjena postaju sve dramatičniji. Stopa porasta morske razine udvostručila se od 1993. te je narasla za gotovo 10 mm od siječnja 2020. postavljajući tako novi rekord. Porast morske razine samo u protekle dvije i pol godine čini 10 % ukupnog porasta razine mora otkada su, prije gotovo 30 godina, počela satelitska mjerenja.

Utjecaj na topljenje ledenjaka

Godina 2022. naročito je utjecala na topljenje ledenjaka u europskim Alpama, s početnim pokazateljima o probijanju rekorda. Masa ledenog pokrova na Grenlandu se smanjila 26. godinu zaredom, a po prvi put u rujnu palo je više kiše nego snijega.

Procjenjuje se da je srednja globalna temperatura u 2022. godini za otprilike 1,15 [1,02 do 1,28] °C viša od srednjaka predindustrijskog razdoblja 1850. – 1900. Zbog prve ovostoljetne trogodišnje La Niñe znači da je 2022. godina vjerojatno samo peta ili šesta najtoplija. Ipak, to ne mijenja dugoročni trend te jesamo pitanje vremena kada će se dogoditi druga najtoplija godina otkada postoje mjerenja.

Zagrijavanje se nastavlja. Procjenjuje se da je desetogodišnji prosjek za razdoblje 2013. – 2022. 1,14 [1,02 do 1,27] °C iznad predindustrijskog referentnog razdoblja 1850. - 1900. To se može usporediti s 1,09 °C od 2011. do 2020., prema procjeni 6. izvješća o ocjeni Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC).

Zagrijavanje oceana bilo je na rekordnim razinama tijekom 2021. (zadnja ocijenjena godina), sa stopom zagrijavanja koja je naročito visoka u posljednjih 20 godina.

Što je zagrijavanje veće, učinci su gori. Sada su razine ugljikovog dioksida u atmosfere tako visoke da je ograničenje porasta temperature do 1,5 °C prema Pariškome sporazumu teško dosegnuti, rekao je prof. Petteri Taalas glavni tajnik WMO-a i dodao Već je prekasno za mnoge ledenjake, a topljenje će se nastaviti stotinama ako ne i tisućama godina. To će najviše utjecati na dostupnost pitke vode. U posljednjih se 30 godina stopa rasta razine mora udvostručila. Iako to još uvijek mjerimo u milimetrima godišnje, to ipak iznosi pola do jednog metra po stoljeću. To je dugoročna i glavna prijetnja milijunima stanovnika koji žive uz obalu te u nizinskim zemljama.

Prečesto se događa da oni koji su najmanje odgovorni za klimatske promjene su i najviše pogođeni njima. Kao što smo mogli vidjeti u strašnim poplavama u Pakistanu, i smrtonosnim, dugoročnim sušama na Rogu Afrike. No, čak i dobro pripremljena društva ove su godine bila pogođena ekstremnim vremenskim prilikama. Veliki dio Europe i južne Kine bili su pogođeni dugotrajnim toplinskim valovima i sušom, kazao je prof. Taalas. Sve veći vremenski ekstremi ukazuju na važnost da svi imaju pristup ranim upozorenjima koji spašavaju živote.

Guterres predstavlja akcijski plan

WMO je svoje privremeno izvješće o Stanju globalne klime 2022. i pripadajuću interaktivnu kartu objavio uoči održavanja Konferencije UN-a o klimatskim promjenama (COP27) koja će se održati u Sharm-El-Sheikhu. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres na COP27 predstavit će akcijski plan kojim će se realizirali Rana upozorenja za sve u sljedećih pet godina. Naime, trenutno polovica zemalja u svijetu nema sustav ranog upozorenja na ekstremne vremenske prilike. Predvodnik te inicijative bit će Svjetska meteorološka organizacija (WMO).

Izvješće WMO-a o Stanju globalne klime donosi se svake godine. Izvješće omogućuje autoritativni glas o trenutnom stanju klime koristeći se ključnim klimatskim indikatorima i izvještavajući o ekstremnim događajima i njihovim učincima. Podaci o temperaturama koji su prikazani u privremenom izvješću za 2022., su podaci do kraja rujna 2022. Konačna verzija Izvješća bit će izdana sljedećeg travnja 2023., stoji između ostalog u priopćenju kojeg u cječini možete pročitati ovdje.