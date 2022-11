266. je dan ruske invazije

Ruska raketa pala u Poljsku, dvije osobe poginule

Biden: Projektil vjerojatno nije ispaljen iz Rusije

Američki dužnosnici: Projektil ispalili Ukrajinci gađajući ruski projektil

Čelnici G7 održali hitan sastanak zbog incidenta u Poljskoj

Poljska aktivirala članak 4 ugovora NATO-a

Eksplozije u Przewodówu. Dva muškarca su umrla

9.21 - Dva stanovnika Przewodówa su umrla. Bogdan, poslovođa, i njegov susjed traktorist. Trenutak ranije muškarac je traktorom s prikolicom uletio u krug tvrtke. Donio je kukuruz. Snažna eksplozija u Przewodówu kod Hrubieszówa blizu granice s Ukrajinom LubieHrubie. Granata je pogodila vagu koja se nalazila na farmi i potpuno uništila gospodarsku zgradu sušionice žitarica koja se nalazila uz nju. Nakon eksplozije u zemlji je ostao krater dubok dva metra, što se vidi na snimkama koje mobitelom kruže internetom zaposlenici farme u Przewodówu, piše portal wyborcza.pl.

Medvedev: Zapad se približava svjetskom ratu

8.39 - Raketni napad na poljski teritorij pokazuje da se Zapad približava još jednom svjetskom ratu, rekao je bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. U izjavi na Twitteru, Medvedev je napisao da je "navodni udar Ukrajine" dokazao da Zapad "vodi hibridni rat protiv Rusije" te da se približava "svjetskom ratu". Poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je ranije da zemlja nema konkretne dokaze koji pokazuju tko je ispalio projektil koji je pogodio poljski žitni pogon oko 6.4 kilometrna od ukrajinske granice i usmrtio dvoje ljudi. Ranije danas, britanski premijer Rishi Sunak rekao je da je važno ostati miran i utvrditi činjenice o raketnom napadu. Govoreći na početku sesije o digitalnoj transformaciji na summitu G20 na Baliju, Sunak je rekao da je "kritično" zaštititi međunarodni poredak.

Ukrajina je vratila više od 50 posto teritorija

8.34 - Ukrajina je vratila više od 50 posto teritorija kojeg je izgubila od početka rata, tvrdi se u novom izvješću, prenosi Daily Mail. U roku od tjedan dana nakon što je Vladimir Putin naredio svojim tenkovima da prijeđu ukrajinsku granicu 24. veljače, ruski naoružani konvoji ušli su u sjeveroistočnu Ukrajinu i zaustavili se samo kilometrima od predgrađa Kijeva. Tamo su ostali dok su ruske trupe jurile na jug, tutnjajući kroz regiju Zaporižja i Herson gdje su zauzele istoimeni grad na rijeci Dnjepar.

Putinovi vojnici također su pokrenuli žestoku ofenzivu na istoku, koristeći taktiku iz Prvog svjetskog rata, bombardiranje teškim topništvom i rovovsko ratovanje kako bi uništili ukrajinske položaje i napredovali u istočnoj regiji Donbasa. Ali u travnju se situacija počela mijenjati i ukrajinske snage potisnule su iscrpljene ruske snage izvan Kijeva, prisilivši ih da se povuku u Bjelorusiju, a Putinove šefove obrane da "preusmjere" svoje napore na Donbas. U mjesecima koji su uslijedili, ukrajinske oružane snage uključile su se u niz strateških protunapada koji su sustavno odbacivali ruske snage na sjeveru i jugoistoku. Prema analizi podataka Instituta za proučavanje rata koju je proveo New York Times, Rusija trenutno kontrolira oko 18 posto Ukrajine, uključujući pokrajine Donjeck i Luhansk na istoku, kao i Krim, koji je nezakonito anektirala 2014. godine.

Nizozemski premijer: Eksplozija u Poljskoj ne bi se dogodila da nije bilo ruskih napada

7:43 - "Eksplozija u Poljskoj ne bi se dogodila da nije bilo ruskih raketnih napada na Ukrajinu", izjavio je nizozemski premijer Mark Rutte.

Rutte je na Twitteru objavio fotografiju šefova država G7 zajedno s članicama NATO-a prisutnima na summitu G20 na Baliju nakon hitnog sastanka koji je skupina održala kako bi raspravljala o incidentu.

Napisao je da su čelnici "ujedinjeni u stavu da se prvo moraju utvrditi činjenice i podržati poljska istraga ovog događaja".

Ukrajina zatvorila nekoliko reaktora nakon ruskih raketiranja

7:30 - Nekoliko reaktora u ukrajinskim elektranama zatvoreno je nakon ruskih raketnih napada, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

"Nakon napada, automatski su isključeno nekoliko nuklearnih reaktora na dvije postaje - to su proračunate posljedice, a neprijatelj je točno znao što radi."

U sinoćnjim silovitim ruskim raketiranjima gađani su grad Kijev, zatim Lavov, Rivne i Volinj na zapadu, Harkiv na sjeveroistoku, Krivi Rih i Poltava u središnjoj Ukrajini, Odesa i Mikolajiv na jugu te Žitomir na sjeveru.

Čelnici G7 održali hitan sastanak zbog eksplozije u Poljskoj

7:20 - Bijela kuća je službeno obznanila kako je američki predsjednik Joe Biden sazvao hitan sastanak čelnika G7 povodom eksplozije tijekom utorka u Poljskoj koju su uzrokovala dva projektila. Na Baliju u Indoneziji trenutačno traje summit G20, a na sastanku G7 su se osim Bidena našli vodeći ljudi ostalih članica, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Njemačke, Japana i Kanade. Sve zemlje su ujedno članice NATO-a osim Japana, dok su na sastanku prisustvovali i vodeći ljudi Španjolske i Nizozemske. Reuters navodi kako su prije samog početka sastanka novinari upitali američkog predsjednika ima li kakav osvrt na događaje u Poljskoj na što je Biden rekao kako zasad nema nikakav komentar.

Sjedinjene Američke Države su odmah nakon incidenta obećale Poljskoj pomoć u svakom pogledu pa tako i u samoj detaljnoj istrazi oko eksplozije. Inače, Poljska je u noći s utorka na srijedu potvrdila kako su projektili koji su pali u mjestu Przewodow ruske proizvodnje, ali i da nemaju potvrdu tko ih je ispalio. Američki predsjednik Joe Biden je u večernjim satima utorka telefonski razgovarao s poljskim kolegom Andrzejom Dudom.

Lavrov napustio summit G20 na Baliju

7:18 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov otputovao je u utorak s Balija u Rusiju, dan prije završetka summita G20 na tom indonezijskom otoku, javljaju ruski državni mediji. Državna novinska agencija TASS izvijestila je u utorak da je Lavrovljev program na summitu G20 završio "kako se očekivalo", ne navodeći točno vrijeme kada je otišao. Tijekom svog boravka na Baliju, Lavrov se obratio G20 i sastao se s nekoliko čelnika, uključujući kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yija.

Američki dužnosnici: Projektil su ispalile ukrajinske snage

7:10 - Prema američkim dužnosnicima, prva otkrića sugeriraju da su projektil koji je pogodio Poljsku ispalile ukrajinske snage na nadolazeći ruski projektil. Tri dužnosnika rekla su novinskoj agenciji Associated Press da su se Ukrajinci pokušavali obraniti od ruske paljbe usmjerene na njihovu električnu infrastrukturu.

Biden: Projektili vjerojatno nisu ispaljeni iz Rusije

7:08 - Prve informacije govore da je moguće kako projektili nisu ispaljeni iz Rusije, izjavio je američki predsjednik Joe Biden povodom eksplozije koja se dogodila u Poljskoj, blizu granice s Ukrajinom te su pritom poginule dvije osobe.

„Ne želim ništa definitivno reći dok god se ne obavi potpuna istraga. No, zbog putanje projektila malo je vjerojatno da su ispaljeni iz Rusije. No, vidjet ćemo što će istraga sve donijeti. Iako su prve informacije govorile da je Rusija povezana s tim preliminarna istraživanja to osporavaju“, rekao je Biden u obraćanju uživo na CNN-u.

Biden se trenutačno nalazi na Baliju u Indoneziji na summitu G20, a prije samih izjava obavio je hitan sastanak s ostalim čelnicima G7 (Velika Britanija, Francuska, Italija, Njemačka, Kanada i Japan), a sastanku su još prisustvovali čelnici Španjolske i Nizozemske.

„No, isto tako, Rusija svojim djelovanjem i dalje pogoršava situaciju u Ukrajini“, dodao je američki predsjednik.

U Poljsku pao projektil, dvije osobe poginule

7:05 - Poljsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je kako je eksploziju u poljskom mjestu Przewodow, a pritom su poginule dvije osobe, izazvao projektil ruske proizvodnje, javlja francuska agencija AFP. Ranije tijekom utorka Rusija je odbacila takve tvrdnje, dok je Poljska aktivirala članak 4 NATO-a zbog čega će se čelnici saveza hitno sastati tijekom srijede povodom ovog incidenta.

Poljski predsjednik Andrzej Duda je naveo, pak, kako „nema jasnih dokaza tko je ispalio projektil“, koji je „vrlo vjerojatno ruske proizvodnje“. Drugi projektil koji je pao na poljsko tlo nije uzrokovao veću tragediju.