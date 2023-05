Sjevernoatlantski savez ne shvaća dovoljno ozbiljno prijetnju nuklearnim ratom i time čini veliku pogrešku, izjavio je danas zamjenik predsjedatelja ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev, prenosi ruska agencija TASS.

"NATO nije ozbiljan u vezi s ovim scenarijem. Da jest, ne bi isporučio tako opasno oružje ukrajinskom režimu. Oni očigledno misle da nuklearni sukob ili nuklearna apokalipsa nikada nisu mogući", rekao je Medvedev u intervjuu za televizijsku kuću Russia Today.

'Čim nešto daju, kažu - dajmo i ovo'

Prema Medvedevu, NATO je "u krivu" te upozorava da "u jednom trenutku događaji mogu poprimiti potpuno nepredvidiv smjer".

"Odgovornost će tada biti izravno na NATO-u", dodao je.

Medvedev napominje da nitko ne zna je li prijeđena točka bez povratka.

"Nitko to ne zna, to je glavna opasnost. Jer čim nešto daju, kažu: dajmo i ovo. Rakete dugog dometa ili avione. Sve će biti u redu, ali ništa neće biti u redu. Koristit će se sve ozbiljnije vrste oružja. To je trenutačni trend", zaključio je.