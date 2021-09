U livanjskom Gradskom parku održana je četvrta poslovna konferencija u organizaciji Tehnološkog parka Linnovate, a na njoj je sudjelovao i Mate Rimac. Na poslovnoj su konferenciji predstavljene inovacije za globalno tržište.

"Za sad smo napravili ok stvari. Stvorili neke temelje te investirali gotovo milijun KM. Neke korake smo napravili. Ja neću biti zadovoljan dok Livno ne bude grad kakav je nekad bio", kazao je Mate Rimac, prenosi BHRT.

Premijera inovacija

U livanjskom je Parku tako predstavljen proizvod "x Tend", simulacijski alat za nekretnine, a njegov je autor Marin Jozić, jedan od pokretača samog Parka.

"Sustav je namijenjen investitorima koji planiraju graditi objekte nekad u budućnosti. Mi njima kroz sustav, imamo online aplikaciju koja se zove 'x Tend expo' kroz koju njihova prodaja može svojim kupcima nuditi pristup. A ti njihovi kupci mogu kroz našu aplikaciju mogu prošetati, mogu maštati kako će njihov dom izgledati", pojasnio je Jozić.

Na jednom od panela je predstavljena i treća generacija start up-a koji su stasali u Linnovateu posljednjih godinu dana. Radi se o dvije tvrtke iz sektora turizma i jednoj koja proizvodi med.

"To je o biciklizmu koji je orijentiran na spust s biciklima. Napravio sam posebne staze za tu namjenu sa preprekama sa skokovima. Linnovate mi je pomogao da nećemo neku formu, da to bude legalno, u edukaciji i reklami isto", istaknuo je član Kupres MTB Trailsa Miro Galić.

"Imali smo tri uspješne generacije poslovnih startup-ova. Ukupno prijavljenih 28 ideja od kojih je 13 registriranih poduzeća, firmi, obrta i OPG-ova. Učinkovitost je preko 50 posto. To je iznimno uspješno. Mi smo do sada plasirali 155 000 KM. (…) jedan start up iz turizma je dobio 500 000 KM", naglasila je direktorica Tehnološkog parka Linnovate Ivona Ćorić.