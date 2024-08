Monstrum iz Srbije priznao zločin i otkrio što mu je bio okidač: 'Desilo ne neko zlo'

Optuženik za masovno ubojstvo u selima u blizini Beograda u svibnju 2023. godine, Uroš Blažić, u srijedu je na glavnom ročištu pred Višim sudom u Beogradu u potpunosti priznao krivnju.

Tada dvadesetjednogodišnji Blažić ubio je 4. svibnja prošle godine hicima iz automatskog oružja i pištolja devet, a ranio 14 osoba u selima Dubona i Malo Orašje na teritoriju beogradske općine Mladenovac. Uhićen je dan kasnije i od tada je u pritvoru.

Blažić je prethodno na pripremnom ročištu 26. srpnja, koje je bilo zatvoreno za javnost, "skoro u cijelosti priznao krivnju", rekavši kako "ne zna šta ga je obuzelo da počini takav zločin", potvrdili su tada beogradskim medijima njegovi opunomoćenici. Međutim, danas je pokušao objasniti gnjusni zločin.

"Ispao sam ubojica. Ne želim se vraćati na tu večer", rekao je Uroš. Nastavio je pričati nebuloze.

"Nisam htio ispasti razbojnik. Nisam klošar koji krade od taksista. Htio sam završiti vojnu akademiju, ali nije mi se dalo. To me pogodilo", rekao je i dodao da ga je društvo odbacilo. Kaže da nema opravdanja za zločin koji je počinio, ali ima uzroka. Prije nove godine počeo je uzimati steroide, piše Kurir.

"Što će to meni seljaku, ali ajde… Uvijek sam bio u nekom grču pa sam to počeo uzimati s prijateljem", rekao je. Ubrzo je otišao u Njemačku raditi. Kad se vratio, osjetio je da ga mještani mrze.

"Kriv sam I bit ću kažnjen zbog toga", rekao je.

"Da, inače, htio bih dodati da je te večeri došlo do Whats app prepiske s Viktorom Đorđevićem i tom djevojkom, koja se i nalazi u optužnici, to je bio okidač da se sve ovo dogodi. Osjećao sam se nenormalno te večeri, oblio me znoj, svjesno sam poslagao po stolu i desilo se neko zlo… Eto tako se desilo", rekao je ubojica.

Optužen je i njegov otac

Blažićev otac R. B., koji je također optužen u ovom postupku zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, streljiva i eksplozivnih tvari, negirao je krivnju, ustvrdivši kako ne zna odakle njegovom sinu oružje kojim je počinio pokolj.

Sin ga je na današnjem ročištu nastojao zaštiti odgovornosti za svoj zločin.

"Odgovarat ću samo na pitanja svog odvjetnika. Mislim da je sramno da se vraćam do tih detalja, oduzimanja mladih života... Za sebe mogu reći - kriv sam i spreman sam odgovarati. Ali nisam za to da odgovara nevin čovjek samo zato što je moj otac", rekao je Blažić, prema izvješću beogradskih medija koji prate proces.

On je naveo i da je "svjestan" kako će sve što izjavi pred sudom "izazvati još veći gnjev".

"Ja sam svoju karijeru završio, ali nema potrebe da ispašta moj otac za ono što sam ja učinio.... Kriv sam i spreman sam podnijeti bilo koju osudu", rekao je Blažić na saslušanju u Višem sudu u Beogradu.

I sin i otac obiteljima žrtava izrazili su sućut.

S obzirom na to da Uroš Blažić u vrijeme kad je počinio zločin nije imao punu 21 godinu, najviša kazna na koju može biti osuđen je 20 godina zatvora.

Današnje suđenje je iz mjesno nadležnog suda u Smederevu, iz sigurnosnih razloga, organizirano u zgradi Posebnog suda u Beogradu.

