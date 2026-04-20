'Uznemirujuće otkriće': Na egzotičnom otoku otkrivena masovna grobnica s 50 beba

Posmrtni ostaci najmanje 50 beba i šest odraslih osoba otkriveni su u grobnici na Trinidadu i Tobagu, priopćila je policija, a prenosi BBC. Tijela su pronađena u gradu Cumutu, oko 40 km od glavnog grada Port of Spain na Trinidadu - jednom od dva otoka koji čine ovu karipsku državu.

Preliminarna istraga pokazala je da bi se moglo raditi o "nezakonitom odlaganju nepreuzetih leševa", dodaje se. Nije jasno je li incident povezan s nasiljem bandi u zemlji s jednom od najviših stopa ubojstava u Latinskoj Americi i Karibima.

U policijskom priopćenju navodi se da je pet od šest odraslih osoba - četiri muškarca i dvije žene - imalo identifikacijske oznake na sebi. Na dvoje ljudi bila je izvršena obdukcija, otkriveno je.

Zemlja s brojnim problemima

Otkriće je "duboko uznemirujuće", rekao je policijski povjerenik Allister Guevarro.

"Svaka osoba ili institucija za koju se utvrdi da je prekršila tu dužnost bit će u potpunosti odgovorna", rekao je povjerenik. Izvanredno stanje koje policiji daje proširene ovlasti pretresa i uhićenja obnovljeno je otkako je uvedeno 2. ožujka.

Američki State Department izdao je nekoliko putnih upozorenja od tada - zbog kriminala, kao i "povećanog rizika od terorizma".

"Iako je nasilni kriminal u Trinidadu i Tobagu znatno opao od 2024. zbog sigurnosnih napora započetih tijekom prethodnog izvanrednog stanja, kriminal ostaje izazov u cijeloj zemlji", navodi se u upozorenju.

