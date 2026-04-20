FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISTRAGA U TIJEKU /

'Uznemirujuće otkriće': Na egzotičnom otoku otkrivena masovna grobnica s 50 beba

'Uznemirujuće otkriće': Na egzotičnom otoku otkrivena masovna grobnica s 50 beba
Foto: Curtis Chase/AFP/Profimedia

Nije jasno je li incident povezan s nasiljem bandi u zemlji s jednom od najviših stopa ubojstava u Latinskoj Americi i Karibima

20.4.2026.
11:21
Tajana Gvardiol
Curtis Chase/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Posmrtni ostaci najmanje 50 beba i šest odraslih osoba otkriveni su u grobnici na Trinidadu i Tobagu, priopćila je policija, a prenosi BBC. Tijela su pronađena u gradu Cumutu, oko 40 km od glavnog grada Port of Spain na Trinidadu - jednom od dva otoka koji čine ovu karipsku državu.

Preliminarna istraga pokazala je da bi se moglo raditi o "nezakonitom odlaganju nepreuzetih leševa", dodaje se. Nije jasno je li incident povezan s nasiljem bandi u zemlji s jednom od najviših stopa ubojstava u Latinskoj Americi i Karibima.

U policijskom priopćenju navodi se da je pet od šest odraslih osoba - četiri muškarca i dvije žene - imalo identifikacijske oznake na sebi. Na dvoje ljudi bila je izvršena obdukcija, otkriveno je. 

Zemlja s brojnim problemima

Otkriće je "duboko uznemirujuće", rekao je policijski povjerenik Allister Guevarro.

"Svaka osoba ili institucija za koju se utvrdi da je prekršila tu dužnost bit će u potpunosti odgovorna", rekao je povjerenik. Izvanredno stanje koje policiji daje proširene ovlasti pretresa i uhićenja obnovljeno je otkako je uvedeno 2. ožujka.

Američki State Department izdao je nekoliko putnih upozorenja od tada - zbog kriminala, kao i "povećanog rizika od terorizma".

"Iako je nasilni kriminal u Trinidadu i Tobagu znatno opao od 2024. zbog sigurnosnih napora započetih tijekom prethodnog izvanrednog stanja, kriminal ostaje izazov u cijeloj zemlji", navodi se u upozorenju.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike