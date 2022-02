Facebook i Instagram mogli bi biti ugašeni diljem Europe, odjeknula je, pa gotovo prijetnja Mete u pondjeljak. Dobro, plasirali su to između redaka, ali poruka je jasna - mogli bi se povući s europskog tržišta, ne postignu li dogovor oko situacije s podacima s Europskom unijom.

Kako piše Euronews, problem se svodi na europske propise o podacima koji sprječavaju Metu, tvrtku ranije poznatu kao Facebook, da prenosi, pohranjuje i obrađuje podatke Europljana na poslužiteljima u SAD-u. U svom godišnjem izvješću američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze, Meta je prošlog četvrtka upozorila da će, ako se ne usvoji novi okvir i tvrtka više ne može koristiti trenutni model sporazuma, vjerojatno morati otići iz Europe. Iz Mete su pritom naveli da je obrada korisničkih podataka između zemalja ključna za poslovanje i ciljanje oglasa.

'Čista glupost'

Iako su se korisnici navedenih društvenih mreža malo zabrinuli nakon ove vijesti, ako pitate stručnjake, ta situacija nije baš realna. Ne samo da nije realna, već je "čista i totalna glupost", kaže u razgovoru za Net.hr IT stručnjak Marko Rakar.

"To je glupost, to nije niti blef, nego čista i totalna glupost. Oni su prošli tjedan imali svoje kvartalne izvještaje i po prvi puta u povijesti su prijavili da imaju manje aktivnih korisnika nego kvartal ranije", kaže Rakar, dodajući da je u igri bilo 10 milijuna korisnika u igri. Nakon što su to objavili, vrijednost dionice pala im je za 25 posto, a dioničari su izgubili više od 200 milijardi dolara vrijednosti.

"To je za 10 milijuna korisnika. Sada zamislite da kažete da se povlačite s tržišta od 500 milijuna korisnika, koje je ujedno i vaše najbogatije tržište. Onda mogu odmah proglasiti stečaj", kaže nam ovaj IT stručnjak.

Na pitanje zbog čega onda takve najave iz Mete, Rakar govori da je sve to zbog pitanja regulacije. "Oni su pod pritiskom zbog GDPR-a i drugih pravila da ne smiju izvoziti podatke europskih korisnika izvan teritorija Europske unije, a ne žele na to pristati već žele podatke dovući do Amerike. To je samo njihova reakcija, u stilu 'Ne, mi hoćemo vaše podatke usred Amerike, i ako vi inzistirate na tome, mi ćemo ugasiti Facebook, Instagram'. Ali to je prazni blef, oni ne postoje bez tog tržišta", kaže Rakar.

Facebook već neko vrijeme stagnira

Mišljenja je da oni bez Europe ne mogu funkcionirati te da bi, ako bi došlo do povlačenja, udarac na njihovo funkcioniranje i profitabilnost bio nevjerojatan. "Ne možete se povući s najprofitabilnijeg tržišta, to kao da INA veli povući ćemo se iz Hrvatske i imat ćemo samo jednu benzinsku stanicu u Mađarskoj i tri u Sloveniji, ali će sve ostati isto. Neće, ne", pojašnjava Rakar slikovito.

Na pitanje je li Facebooku naštetio dolazak TikToka kojeg posebice mlađa populacija preferira, Rakar smatra da je, no da si je Facebook tu sam kriv kada se nisu u stanju inovirati. "Facebook nije izmislio ništa svoje novo otkako se osnovao, sve ostale stvari su nastale akvizicijama. Oni su kupovali nove proizvode - Instagram, WhatsApp - a sami nisu ništa novo smislili. Oni ubiti stagniraju kao kompanija, ovo nije prvi put da dolazimo do tog zaključka. TikTok je zarazan, očigledno ga mlađa populacija i to ih je došlo glave", zaključuje Marko Rakar u razgovoru za Net.hr.