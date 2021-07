Marko Miljković, zvani Mesar, glavni suradnik osumnjičenog vođe kriminalnog klana Veljka Belivuka, znanog kao Velja Nevolja, istražiteljima je ispričao kako je ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin odabrao vikendicu u Ritopeku, gdje su, prema navodima istražitelja, Belivuk i Miljković izvršili velik broj likvidacija, prenosi Nova.rs navode televizije Newsmax Adria.

Mesar tvrdi da nije izvršio nijedno kazneno djelo koje mu se stavlja na teret. Umjesto toga, pošao je Belivukovim putem i ispričao sve o svojim vezama s vrhom države. Vulina je upoznao preko svog djeda, Svetozara Vujačića, koji je bio savjetnik ministra.

"U jesen 2019. godine, ja sam se upoznao s Aleksandrom Vulinom u klubu Gotik, to je u Karađorđevoj ulici jedan noćni klub… Tad nam je Vulin predložio da im nađem jedan ‘štek’ van Beograda na neko određeno vrijeme za njihove potrebe", rekao je Miljković u iskazu i dodao da se s ministrom obrane Nebojšom Stefanovićem nikada nije sreo. Ali zato s predsjednikom Aleksandrom Vučićem jest.

"Vučić mi je tada rekao da se slobodno mogu nalaziti s Aleksandrom Vulinom i da surađujem s njim jer on je njegova desna ruka… Vulina sam prvo vodio u dvije kuće, to je jako bitno, na lijevoj obali Dunava, to znači Krnjača, Borča, Ovča i tako dalje. Njemu se tamo nisu svidjele te dvije kuće iz više razloga, ali glavni razlog je bio zato što sam ja upravo iz tih krajeva pa da nas ne bi povezivali. Potom sam ga odveo u Ritopek, tamo je bio oduševljen sa svime, s garažom, oduševljeno mi je rekao da mu sve odgovara, uzeo je ključeve od garaže, točnije daljinski i rekao je da u tu garažu nitko ne dolazi dok je oni koriste", posvjedočio je Miljković.

Kompromitirana i Tijana Ajfon

S Vulinom se posljednji put sreo prošloga ljeta, kada ga je ministar tražio uslugu oko predsjednika Višeg suda. "Htio je da predložim Milovanu Tadiću Miksi da organizira svoju djevojku Tijanu Maksimović Ajfon da zavede, a potom i snimi predsjednika Višeg suda Aleksandra Stepanovića, jer kako Vulin kaže 'ne želi slušati Šefa'", govori Miljković.

U studenom prošle godine Stepanović je dao intervju u kojem je istaknuo da je tužiteljstvo krivo što se ne sudi korumpiranim političarima. Miljković se osvrnuo i na "slučaj Jajinci" gdje je pronađeno zakopano oružje iz navodnog pokušaja atentata na Aleksandra Vučića, ali i na Jovanjicu u Vojvodini te uzgoj 12 hektara konoplje. Dodao je da će o tome više govoriti u nastavku postupka.

Vučić želi na poligraf

Aleksandar Vulin, pak, tvrdi da Belivuk i Miljković bace ljagu na policiju i istražitelje. Zaključio je da Miljković u zatvoru dobiva povjerljive informacije.

"Taj klan je predugo postojao i sada su u zatvoru i neće izaći iz zatvora do kraja svog života. Znamo što im je cilj, a to je da bace ljagu na MUP i sve operativce koji rade na slučaju", komentirao je Vulin njihovu obranu.

Aleksandar Vučić je, pak, u sinoćnjem gostovanju na TV Pink negirao povezanost s klanom Belivuk-Miljković i istaknuo da je spreman to dokazati na poligrafskom testiranju. Potom je nastavio s javnim pokazivanjem fotografija obezglavljenih trupala za koje tvrdi da su žrtve Velje Nevolje.

Njega se sumnjiči za pet brutalnih ubojstava, jedno mučenje i dilanje droge. Očekuje se da će Tužiteljstvo za organizirani kriminal podići optužnicu u kolovozu. Belivuk je inače bio vođa huligansko-kriminalne grupe "Principi" koja je radila u okviru crnogorskog kavačkog klana, a prije nekoliko godina preuzela je jednu od Partizanovih navijačkih tribina. Za njih je karakteristično da su imali jake kontakte s državnim strukturama, napose policijom i politikom.