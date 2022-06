Udovica Aleksandra Litvinenka, Marina Litvinenko, nada se da će Vladimir Putin napokon biti osuđen za ubojstva njezinog supruga, a za The Sun je izjavila i da Zapad ne čini dovoljno kako bi zaustavio rat u Ukrajini. Uvjerena je kako je upravo Putin naručio ubojstvo njenog supruga.

"Prije nego što je umro, moj suprug je napisao 'ako ne zaustavite Putina, on bi mogao pokrenuti nuklearni rat'", kaže Marina. "Rekao je, "ako ne zaustavite te ljude, to bi moglo dovesti do trećeg svjetskog rata". Vjerovao je da će Putin biti zaustavljen ali evo nas, 16 godina kasnije", kaže udovica i dodaje kako je Aleksandar predvidio da će se Putin ponašati iracionalno, upravo na ovaj način kako se sada propitkuje njegovo navodno pogoršano fizičko i psihičko zdravlje.

"U kasnim 90-ima Aleksandar je pokušao ruskim građanima skrenuti pažnju na pokušaje FSB-a da preuzmu zemlju", kazala je.

"Sovjetska tajna služba (KGB) nikada nije uništena. Bivši službenici poput Putina preuzeli su kontrolu nad ruskim kompanijama, politikom i financijama", kaže Marina te se nada da će pojačana kontrola Putinova režima, uslijed užasnog rata u Ukrajini, dovesti do objavljivanja novih dokaza o smrti njezina supruga.

'Putin nije jedini, u Kremlju ima nekoliko potencijalnih užasnih tiranina'

"Nadam se da ćemo otkriti tko je ubio mog supruga", kaže Marina i upozorava da Putin nije jedini opasan čovjek u Kremlju - ima nekoliko potencijalno užasnih tiranina koji su spremni preuzeti vlast. Jedan od njih je Nikolaj Patrušev, bivši direktor FSB-a, za kojeg Marina tvrdi da je "neopisivo gori" od Putina. Putina pak opisuje kao "luđaka" i smatra da bi Patrušev mogao biti njegov nasljednik ili privremena zamjena, ako će ruski predsjednik biti prisiljen privremeno se povući radi liječničkih terapija.

Marina tvrdi da je Patrušev odgovoran i za bombardiranje stanova u Rusiji, za koje su optuženi Čečenski teroristi, koje je Putin iskoristio kako bi osnažio svoju moć 1999. godine. Smatra da jačanje Rusije nije vjerojatno, ali proziva zemlju da zapada u sve dublju izolaciju.

"Rastužuje me, kao Ruskinju, što ponovo gubim svoju zemlju. Ali, treba ih izolirati. Ruski narod ovo podržava", kaže.

"Nažalost, prekasno je", kaže Marina za sankcije koje je Zapad nametnuo Rusiji. Dodaje da su sankcije 'izvanredne' ali da su trebale biti nametnute puno ranije te da je njihovo stupanje na snagu početkom invazije na Ukrajinu bilo poput 'davanja lijeka osobi koja je već mrtva'.

Žestoki Putinov kritičar otrovan u Londonu

Aleksandar Litvinenko, bivši direktor obavještajne agencije Ruske Federacije (FSB) , bio je jedan od najžešćih Putinovih kritičara prije nego što je otrovan u studenom 2006. godine u Londonu. Otrovan je radioaktivnim Polonijem 210 koji mu je netko usipao u šalicu čaja te je u 43. godini života umro nakon što je tri tjedna trpio stravične bolove.

Nakon njegove smrti otkriveno je da je bio financiran od strane britanske obavještajne službe MI6, a sumnjalo se da je njegovo ubojstvo naručio Putin osobno, iako je Kremlj takve optužbe oduvijek poricao. Za ubojstvo su optuženi dvojica njegovih kolega, Dimitrij Kovtun i Andrej Lugovoj, za kojima je Velika Britanija raspisala tjeralicu, a SAD im je nametnuo sankcije. Rusija nikada nije dozvolila njihovo izručenje Velikoj Britaniji, a obojica su navodno preminula od zaraze Covid-om.

U rujnu prošle godine, Europski sud za ljudska prava, presudio je da je Rusija kriva za Litvinenkovu smrt.